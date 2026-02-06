台股先重挫再急拉 原來是這些人買的？ 分析師曝這些股可抱過年

台股6日先重挫再急拉翻紅，高低點差距達678.34點， 振幅2.13%，盤中上演大逆轉走勢，分析師坦言，早盤重挫跌破月線後吸引四大買盤進場，大量換手之下，想要抱股過年，先以大型個股為首選。

台股早盤受美股下跌拖累，指數開低走低，早盤以31,746.44點開出，下跌54.83點，在權王台積電領跌下，各類股幾乎齊挫，電子股跌勢重，記憶體股慘綠一片，指數一度下探至31,164.28點，重挫636.99點，跌破月線支撐，中小型股為主的櫃買指數跌幅一度擴大至3.5%以上。

不過，盤中出現多空大逆轉的戲劇性走勢，台積電（2330）、台達電（2308）翻紅，法說會展望超出預期的日月光投控（3711）逆勢上漲，帶動京元電子（2449）翻紅，台光電（2383）重返2,000元關卡，記憶體族群力積電（6770）、華邦電（2344）與南亞科（2408）等止跌回穩，推升大盤指數翻紅，一度拉升至31,842.62點，上漲41.35點。

證券分析師張陳浩表示，大盤指數盤中跌破月線後翻紅，大量換手的買盤包括願意抱股過年的買盤進場，另外，原先獲利出場者在大盤急殺下回頭買進，也是盤中的買盤來源，還有就是來自八大行庫的布局買單，當然ETF建部位的買進力道也還在。

張陳浩分析，先前的賣壓來自不想抱股過年的主力、丙種，至於近兩日的賣壓則是來自投信、自營商及外資，但從盤中重挫到翻紅的過程來看，跌破月線後出現大量換手，抱股過年的買盤逢低提早進場。

張陳浩強調，想抱股過年，大型個股是道選，看好台積電、日月光投控、京元電子、CCL三雄的台光電、台燿（6274）、聯茂（6213），另外，PCB的金像電（2368）、散熱的奇鋐（3017）及雙鴻（3324）、還有DRAM股的華邦電、南亞科、群聯（8299）、晶豪科（3006）等，都值得關注。