快訊

確定入獄！勤美創辦人侵占公司7009萬資產 纏訟17年判3年2月定讞

成功嶺打靶半邊臉不見「軍方無疏失」 3軍警等12人散布驚悚照慘了

微軟傳推全新Xbox控制器藏超威「黑科技」！救雲端串流遊戲體驗

台股先重挫再急拉 原來是這些人買的？ 分析師曝這些股可抱過年

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股波示意圖。圖／AI生成
台股波示意圖。圖／AI生成

台股6日先重挫再急拉翻紅，高低點差距達678.34點， 振幅2.13%，盤中上演大逆轉走勢，分析師坦言，早盤重挫跌破月線後吸引四大買盤進場，大量換手之下，想要抱股過年，先以大型個股為首選。

台股早盤受美股下跌拖累，指數開低走低，早盤以31,746.44點開出，下跌54.83點，在權王台積電領跌下，各類股幾乎齊挫，電子股跌勢重，記憶體股慘綠一片，指數一度下探至31,164.28點，重挫636.99點，跌破月線支撐，中小型股為主的櫃買指數跌幅一度擴大至3.5%以上。

不過，盤中出現多空大逆轉的戲劇性走勢，台積電（2330）、台達電（2308）翻紅，法說會展望超出預期的日月光投控（3711）逆勢上漲，帶動京元電子（2449）翻紅，台光電（2383）重返2,000元關卡，記憶體族群力積電（6770）、華邦電（2344）與南亞科（2408）等止跌回穩，推升大盤指數翻紅，一度拉升至31,842.62點，上漲41.35點。

證券分析師張陳浩表示，大盤指數盤中跌破月線後翻紅，大量換手的買盤包括願意抱股過年的買盤進場，另外，原先獲利出場者在大盤急殺下回頭買進，也是盤中的買盤來源，還有就是來自八大行庫的布局買單，當然ETF建部位的買進力道也還在。

張陳浩分析，先前的賣壓來自不想抱股過年的主力、丙種，至於近兩日的賣壓則是來自投信、自營商及外資，但從盤中重挫到翻紅的過程來看，跌破月線後出現大量換手，抱股過年的買盤逢低提早進場。

張陳浩強調，想抱股過年，大型個股是道選，看好台積電、日月光投控、京元電子、CCL三雄的台光電、台燿（6274）、聯茂（6213），另外，PCB的金像電（2368）、散熱的奇鋐（3017）及雙鴻（3324）、還有DRAM股的華邦電、南亞科、群聯（8299）、晶豪科（3006）等，都值得關注。

台積電 過年
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台股續崩 資金轉進防禦性類股 這檔日股 ETF 逆勢走強再創高

台股殺600點！00955逆勢衝15元新高…成資金最狂避風港

才9點半！009816成交量已破14萬張…台股重挫500多點反成市值型ETF最佳試金石

南亞科、力積電別追了？郭哲榮示警台股恐回檔4000點：小心多殺多

相關新聞

台積電、台達電領軍 記憶體助陣 台股一度逆轉翻紅

台股6日上演戲劇性的多空大逆轉，儘管早盤一度受美股暴跌拖累急殺超過600點，但在權王台積電（2330）與電力龍頭台達電（...

公債殖利率下跌！資金開始往債券跑 辣媽：市場猜聯準會會更早、更多次降息

就業數據不佳 債券殖利率下滑 最近美國公債殖利率明顯下滑，背後原因其實很單純：就業市場出現變弱的跡象，讓市場開始猜測，聯準會今年可能會比原本想的「更早、更多次」降息。 昨天美債各天期殖利率狀況

外資狂賣16萬張台積電？真相僅0.85％…拆解籌碼驚人事實：別被短期雜訊騙下車

台積電（2330）穩了嗎？自己的錢自己負責 實在不是要特別去講台積電的好消息、也不是要讓讀者以為文章在炒作台積電啦（台積電的榮耀也不是任何一個投資機構、更何況是個人炒得起來的）！而是買一支長期投

台股開低急殺逾500點摜破月線！五大權值僅靠日月光投控撐場

美股周四遭科技股賣壓衝擊，道瓊指數大跌近600點，標普500年初以來漲幅回吐，微軟、甲骨文、高通同步重挫，亞馬遜也因財測...

台股報復性反彈再攻33K 市場看好封關前有望上衝高點

台股歷經連三天拉回合計逾千點後，認錯回補與搶反彈買盤大舉點火電金權值股，激勵加權指數昨（3）日開高收高，終場勁揚571點...

日月光逆勢強漲！大摩、高盛聯手按讚：看好 LEAP 營收翻倍

台股持續受美股科技股賣壓影響，不過日月光（3711）6日盤中逆勢大漲逾半根漲停板。綜合外資摩根士丹利（大摩）、高盛證券雙...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。