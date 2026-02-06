台積電、台達電領軍 記憶體助陣 台股一度逆轉翻紅

台股6日上演戲劇性的多空大逆轉，儘管早盤一度受美股暴跌拖累急殺超過600點，但在權王台積電（2330）與電力龍頭台達電（2308）率先翻紅帶動下，多頭反攻號角響起。隨後台光電（2383）重返2,000元關卡，記憶體族群如力積電（6770）、華邦電（2344）與南亞科（2408）亦紛紛止跌回穩，群聯（8299）更成功打開跌停並收斂跌幅。在電子權值股與題材股連袂強彈下，大盤指數展現強大韌性，化解開盤下探至31,164.28點的崩跌危機，由黑翻紅，終場能否成功逆轉勝，猶待觀察。

這波早盤的沉重賣壓主要源於美股周四的科技股風暴，當時軟體股賣壓排山倒海湧現，道瓊指數應聲暴跌近600點，標普500指數更一夕回吐今年初以來的全部漲幅。微軟、甲骨文及高通等科技龍頭同步走弱，亞馬遜更因財測失色與資本支出擴大疑慮，盤後股價跳水近11%。即便台積電ADR於周四收漲1.53%，受此大環境氛圍影響，盤後亦由紅翻黑，直接衝擊今日台股開局表現。

美股震盪迅速傳導至台北股市，6日大盤以31,746.44點、小跌54.83點開出後，隨即在台積電領跌電子大軍的壓力下，指數一度重挫636.99點，跌破月線支撐，中小型股為主的櫃買指數跌幅更一度擴大至3.5%以上。盤初盤面僅見日月光投控（3711）、中華電（2412）、貿聯-KY（3665）及智邦（2345）等少數個股逆勢撐盤，所幸隨後低接買盤湧入，支撐大盤展開後續的強勁回升走勢，最終成功收復失土。