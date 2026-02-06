快訊

台中茶行遭掃射20多槍 17歲少年帶長槍投案稱「喝酒糾紛」

日式定食不起眼配菜，鈣質竟是菠菜3倍！搭這些食材一起吃，營養吸收率翻倍

經典賽／火球男張峻瑋入選！中華隊3位20歲投手最稚齡 野手以李灝宇、龍仔最年輕

公債殖利率下跌！資金開始往債券跑 辣媽：市場猜聯準會會更早、更多次降息

聯合新聞網／ 辣媽聊財經
美國公債殖利率明顯下滑，背後原因其實很單純：就業市場出現變弱的跡象，讓市場開始猜測，聯準會今年可能會比原本想的「更早、更多次」降息。美債示意圖／路透
美國公債殖利率明顯下滑，背後原因其實很單純：就業市場出現變弱的跡象，讓市場開始猜測，聯準會今年可能會比原本想的「更早、更多次」降息。美債示意圖／路透

就業數據不佳 債券殖利率下滑

最近美國公債殖利率明顯下滑，背後原因其實很單純：就業市場出現變弱的跡象，讓市場開始猜測，聯準會今年可能會比原本想的「更早、更多次」降息。

昨天美債各天期殖利率狀況

10Y：4.20%（-8 bps）

30Y：4.85%（-6 bps）

2Y：3.47%（-9 bps）

10年期公債殖利率跌到約4.2%，30年期跌到4.85%，而對利率最敏感的2年期更是明顯下滑。這代表市場資金開始往債券跑，因為大家預期未來利率可能會下降。

為什麼會這樣？關鍵在於幾個同時出現的就業數據。

第一，上週申請失業救濟金的人數突然增加到23.1萬人，比市場預期高出很多。雖然有部分原因是因為天氣太冷、企業暫停營運，但數字高到讓人不能只怪天氣。

第二，企業開始變得保守。根據Challenger, Gray & Christmas Inc.的統計，今年1月企業宣布裁員的人數，是2009年以來同期最多；而計畫要徵才的人數，反而是同時間最少。

簡單說就是：公司不太裁員，但也不太請人了。

第三，Bureau of Labor Statistics公布的職缺數量，也降到疫情以來的新低。代表企業對未來景氣沒那麼樂觀，所以不急著補人。

再加上前一天公布的ADP報告顯示，1月只新增22,000個工作機會，非常疲弱。

這些數據合在一起看，就是就業市場正在慢慢降溫。

而「就業降溫」正是聯準會最在意的事情。因為當工作變少、經濟變慢，聯準會通常就會考慮降息來刺激經濟。

目前官方最重要的非農就業報告延到2月11日才公布。在這之前，市場只能靠這些零碎數據來判斷方向。而從現在的跡象來看，對債券來說是偏利多的環境。

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

公債殖利率下跌！資金開始往債券跑 辣媽：市場猜聯準會會更早、更多次降息

就業數據不佳 債券殖利率下滑 最近美國公債殖利率明顯下滑，背後原因其實很單純：就業市場出現變弱的跡象，讓市場開始猜測，聯準會今年可能會比原本想的「更早、更多次」降息。 昨天美債各天期殖利率狀況

外資狂賣16萬張台積電？真相僅0.85％…拆解籌碼驚人事實：別被短期雜訊騙下車

台積電（2330）穩了嗎？自己的錢自己負責 實在不是要特別去講台積電的好消息、也不是要讓讀者以為文章在炒作台積電啦（台積電的榮耀也不是任何一個投資機構、更何況是個人炒得起來的）！而是買一支長期投

台股開低急殺逾500點摜破月線！五大權值僅靠日月光投控撐場

美股周四遭科技股賣壓衝擊，道瓊指數大跌近600點，標普500年初以來漲幅回吐，微軟、甲骨文、高通同步重挫，亞馬遜也因財測...

台股報復性反彈再攻33K 市場看好封關前有望上衝高點

台股歷經連三天拉回合計逾千點後，認錯回補與搶反彈買盤大舉點火電金權值股，激勵加權指數昨（3）日開高收高，終場勁揚571點...

中菲行營收／1月合併營業額23億元、年增2.4%

中菲行國際物流（5609）公布2026 年 1 月自結集團合併營業額為23.52億元，較去年同期成長2.4%。受惠於貨運...

美股續跌台積電ADR逆勢漲！法人看台股年前震盪加劇

投資人轉趨保守，5日美股續挫，不過台積電ADR逆勢收漲1.53%。法人認為，台股離農曆年封關只剩幾個交易日，由於最近全球...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。