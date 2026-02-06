公債殖利率下跌！資金開始往債券跑 辣媽：市場猜聯準會會更早、更多次降息

就業數據不佳 債券殖利率下滑

最近美國公債殖利率明顯下滑，背後原因其實很單純：就業市場出現變弱的跡象，讓市場開始猜測，聯準會今年可能會比原本想的「更早、更多次」降息。

昨天美債各天期殖利率狀況

10Y：4.20%（-8 bps） 30Y：4.85%（-6 bps） 2Y：3.47%（-9 bps）

10年期公債殖利率跌到約4.2%，30年期跌到4.85%，而對利率最敏感的2年期更是明顯下滑。這代表市場資金開始往債券跑，因為大家預期未來利率可能會下降。

為什麼會這樣？關鍵在於幾個同時出現的就業數據。

第一，上週申請失業救濟金的人數突然增加到23.1萬人，比市場預期高出很多。雖然有部分原因是因為天氣太冷、企業暫停營運，但數字高到讓人不能只怪天氣。

第二，企業開始變得保守。根據Challenger, Gray & Christmas Inc.的統計，今年1月企業宣布裁員的人數，是2009年以來同期最多；而計畫要徵才的人數，反而是同時間最少。

簡單說就是：公司不太裁員，但也不太請人了。

第三，Bureau of Labor Statistics公布的職缺數量，也降到疫情以來的新低。代表企業對未來景氣沒那麼樂觀，所以不急著補人。

再加上前一天公布的ADP報告顯示，1月只新增22,000個工作機會，非常疲弱。

這些數據合在一起看，就是就業市場正在慢慢降溫。

而「就業降溫」正是聯準會最在意的事情。因為當工作變少、經濟變慢，聯準會通常就會考慮降息來刺激經濟。

目前官方最重要的非農就業報告延到2月11日才公布。在這之前，市場只能靠這些零碎數據來判斷方向。而從現在的跡象來看，對債券來說是偏利多的環境。

