外資狂賣16萬張台積電？真相僅0.85％…拆解籌碼驚人事實：別被短期雜訊騙下車

台積電（2330）穩了嗎？自己的錢自己負責

實在不是要特別去講台積電的好消息、也不是要讓讀者以為文章在炒作台積電啦（台積電的榮耀也不是任何一個投資機構、更何況是個人炒得起來的）！而是買一支長期投資的股票時，一定要自己時時關注這家公司的財報、產業、客戶…等動態，例如自己要主動吸取以下有關台積電最近的各種消息，而不是只看媒體寫的外資評論、目標價：

一、最新公布的Google財報顯示其AI基礎設施（例如 Gemini、TPU晶片）不再只是「燒錢」，而是已經轉化為實質的高毛利收入，而且今年的資本支出還將倍增到1,800億美元。

也不只是Google暴增的TPU晶片，包括微軟、Meta 、亞馬遜等強力推出的自研AI晶片都將是台積電未來的長期獲利保證。

二、蘋果執行長庫克坦承，iPhone的供應狀況遭遇瓶頸，是因為自研晶片能取得的3奈米製程量能不夠。這正好驗證台積電的3奈米先進製程訂單滿到爆啊！

三、有媒體近日報導：博通CEO陳福陽在某個半導體晚宴上公開讚揚台積電的魏董，「是唯一一個比我更擅長調漲蘋果價格的人。」；還有1月中旬的台積電法說會上魏董也說：2奈米的需求龐大到作夢也想不到。

台積電都敢漲長期大客戶的錢，你還會擔心台積電長期的股價不漲嗎？

四、被魏董多次點名來要製程訂單的輝達執行長黃仁勳，最近又開金口：台積電未來10年產能可能要超過100％倍增，以因應AI基礎建設所需。

五、魏董親赴日本宣布，熊本二廠將改做3奈米製程。想也知道是3奈米等先進製程的訂單供不應求啊！難怪台積電在美國亞歷桑納州再買第二塊要擴廠的用地、將竹科的成熟製程產線改為先進製程...

長期投資要充分理由

以上所舉例的台積電種種最新動態，都是你長期持有或逢低再買台積電的理由，所以只有自己去關注、研究並消化之後，才能化做實質的投資幫助啊！沒有人會主動為你蒐集的。

唯一台積電最近的利空消息，應該就只有外資最近30天賣超了16萬張台積電的股票。可是這樣的16萬張賣超行為，真的有很嚴重到讓你認為：外資看壞台積電、動搖你的持股信心嗎？

大家可別忘了：外資現在大約持有72％的台積電股權，以台積電現在2,593億元的股本、共有2,593萬張公開發行的股票、外資總持有約1,866萬張台積電的股票計算，這些天外資賣超的16萬張也不過只占了外資持有總張數的0.85％而已。

除非你不相信AI世代

面對這樣小小的賣超張數比例，你就要緊張外資是否看壞AI產業的發展遠景而一路殺掉台積電？答案顯然「不是」嘛！所以不管你是有小錢、還是大錢的投資人，只要你相信AI產業是人類百年一遇的工業革命，用力去長期投資台積電，就對啦！

這可不是台積電現在漲到接近1800元，趣講股才這樣建議，早在去年（2025年）4月台積電的股價因為川普關稅之亂跌到800多元時，就請你要抱好、抱滿了啊！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。