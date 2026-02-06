台股開低急殺逾500點摜破月線！五大權值僅靠日月光投控撐場

美股周四遭科技股賣壓衝擊，道瓊指數大跌近600點，標普500年初以來漲幅回吐，微軟、甲骨文、高通同步重挫，亞馬遜也因財測與資本支出疑慮盤後暴跌近11%，台積電（2330）ADR收漲、但盤後轉弱。台股期貨首當其衝，2月台指期6日開盤下挫444點、報31458點，金融期與電子期也雙雙開低，隨後大盤開低54.83點、報31746.44點，並在台積電等電子權值要角領跌下，指數急殺逾550點，摜破月線，盤面類股幾乎一片慘綠。

五大權值股表現上，台積電開低20元、報1,745元，台達電（2308）、聯發科（2454）也雙雙走弱；鴻海（2317）開低在215元後翻紅；日月光投控（3711）則在昨夜ADR大漲6.69%加持下，大漲逾7.5%、重返300元關卡之上。族群方面，記憶體持續疲弱，群聯（8299）跌停傷勢最重，但宇瞻（8271）急攻漲停。

回顧台股5日表現，大盤跌488.54點、收31,801.27點，同時失守5日線與3萬2千點關卡，成交值增至7151.68億元；另，在台達電續跌4.96%、市值跌破3兆元之下，鴻海重返市值二哥地位。

籌碼面上，三大法人5日合計賣超904.12億元，包括：外資揮出今年第一大刀、重砍726.94億元，自營商也大舉賣超208.77億元，投信則續回補31.6億元。

展望後市，法人表示，台股面臨補跌風險，關鍵在三大因素：一是美股能否止穩；二是技術與籌碼面過熱，乖離率、融資與當沖偏高放大震盪；三是聯準會鷹派訊號升溫，推升殖利率、壓抑風險資產信心。