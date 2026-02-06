美股續跌台積電ADR逆勢漲！法人看台股年前震盪加劇

投資人轉趨保守，5日美股續挫，不過台積電ADR逆勢收漲1.53%。法人認為，台股離農曆年封關只剩幾個交易日，由於最近全球不確定因素多，預估台股短線震盪恐加劇，但長線看法不變。

投資人態度轉趨保守，熱門的科技股與比特幣價格回檔，華爾街股市主要指數5日再度走低，道瓊工業指數下挫592.58點或1.20%，收48908.72點。標普500指數挫跌84.32點或1.23%，收在6798.40點。

以科技股為主的那斯達克指數下挫363.99點或1.59%，收22540.59點。費城半導體指數相對抗跌，終場下跌4.52點或0.06%，收7614.64點。

個股方面，微軟、亞馬遜等雲端巨擘持續加大AI投資，嚇壞投資人，股價跌幅皆超過4%。半導體廠成受惠者，股價相對抗跌，輝達（NVIDIA）下跌2.31美元或1.33%，收在171.88美元，台積電美國存託憑證（ADR）則收漲4.99美元或1.53%，收330.73美元。

台股5日收在31801.27點，下跌488.54點，跌幅1.51%，失守5日均線31994點。

瀚亞投信分析，農曆年封關倒數僅剩幾個交易日，全球不確定因素仍多，美股自高點回落，使台股震盪加劇，但投資人無須過度擔心，市場仍普遍看好台股企業今年獲利動能，根據高盛最新預估，MSCI台灣指數今年EPS成長率自原先23%上調至30%，且獲利動能有望一路延續至2027年，保持雙位數增幅。

瀚亞投信基金經理人葉彥廷表示，短期不預設大盤高點，目前市場資金仍集中電子股，其中以記憶體族群為主要推升力量，並開始外溢至電子原物料族群。

展望未來6個月，葉彥廷表示，持續關注輝達（NVIDIA）新一代產品Vera Rubin的量產時程，以及ASIC（特殊應用晶片）零組件供應鏈的訂單變化，將是電子業後續動能的關鍵觀察指標。