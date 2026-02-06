搶台股紅包財 傳產優於電子

台股重挫讓想搶「紅包行情」的投資人心驚膽跳，但法人指出，統計過去20年數據，農曆年後開紅盤機率高達八成。

第一個月加權指數上漲機率約70%、櫃買指數更達80%，但進入第二、三個月後，漲率與漲幅皆會明顯衰退，因此想搶紅包行情需強調「短線操作」。

至於標的選擇方面，法人建議「傳產優於電子」。歷史經驗顯示，台股開紅盤後電線電纜、造紙、運輸、鋼鐵等族群表現往往強於電子股。

目前市場資金亦有往低基期、具政策支持的族群移動跡象，如太陽能廠聯合再生（3576）、茂迪昨日皆逆勢漲停，觀光股易飛網、燦星旅等受旅遊利多激勵強攻漲停，均成短線避險資金去處。

針對年後操作，法人提出三點建議，一是持股水位，建議維持五成左右核心持股，如台積電與大盤關聯性高仍可穩健持有，並預留一半現金，以應對長假期間的美股風險；二是擇優布局，優先出脫技術面轉弱、法人調節，或是有題材但缺乏營收實績的個股，專注於1月營收良好的族群，而上述提及的傳產題材可於年前率先卡位。

三是從統計數據來看，年後第一個星期可趁勢獲利了結短線部位。

因預料指數高點將落在3月，統計顯示，年後第二個月加權指數平均跌幅0.9%，櫃買均跌1.5%；年後第三個月加權指數均跌1.2%、櫃買均跌1.8%。