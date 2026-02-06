搶台股紅包財 傳產優於電子

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股重挫讓想搶「紅包行情」的投資人心驚膽跳，但法人指出，統計過去20年數據，農曆年後開紅盤機率高達八成。

第一個月加權指數上漲機率約70%、櫃買指數更達80%，但進入第二、三個月後，漲率與漲幅皆會明顯衰退，因此想搶紅包行情需強調「短線操作」。

至於標的選擇方面，法人建議「傳產優於電子」。歷史經驗顯示，台股開紅盤後電線電纜、造紙、運輸、鋼鐵等族群表現往往強於電子股。

目前市場資金亦有往低基期、具政策支持的族群移動跡象，如太陽能廠聯合再生（3576）、茂迪昨日皆逆勢漲停，觀光股易飛網、燦星旅等受旅遊利多激勵強攻漲停，均成短線避險資金去處。

針對年後操作，法人提出三點建議，一是持股水位，建議維持五成左右核心持股，如台積電與大盤關聯性高仍可穩健持有，並預留一半現金，以應對長假期間的美股風險；二是擇優布局，優先出脫技術面轉弱、法人調節，或是有題材但缺乏營收實績的個股，專注於1月營收良好的族群，而上述提及的傳產題材可於年前率先卡位。

三是從統計數據來看，年後第一個星期可趁勢獲利了結短線部位。

因預料指數高點將落在3月，統計顯示，年後第二個月加權指數平均跌幅0.9%，櫃買均跌1.5%；年後第三個月加權指數均跌1.2%、櫃買均跌1.8%。

櫃買指數 短線 台股
台股下殺 國家隊出動護盤 31,200成關鍵防線

受美股科技股重挫及地緣政治緊張情緒拖累，台股昨（5）日開低走低，三大法人賣超904億元，電子權值股淪為提款機，加權指數終...

股王聚光 信驊元月營收創高 法人看好三大動能帶勁

股王信驊昨（5）日公告今年元月營收9億元，月增3.2%、年增28.5%，再創歷史新高。

外資兩天狂賣7.6萬張也賣不動？ 這檔面板股竟還逆勢走強

台股5日開低走低，32,000點失守，終場收在31,801.27點，下跌488.54點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣...

外資大賣逾700億元 但默默繼續進貨這兩檔記憶體股

台股5日開低下挫，下跌488.54點，收在31,801.27點，跌幅1.51%，成交量6,900.57億元，三大法人共大...

台股報復性反彈再攻33K 市場看好封關前有望上衝高點

台股歷經連三天拉回合計逾千點後，認錯回補與搶反彈買盤大舉點火電金權值股，激勵加權指數昨（3）日開高收高，終場勁揚571點...

