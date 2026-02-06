台股下殺 國家隊出動護盤 31,200成關鍵防線

受美股科技股重挫及地緣政治緊張情緒拖累，台股昨（5）日開低走低，三大法人賣超904億元，電子權值股淪為提款機，加權指數終場重挫488點，收31,801點，失守32,000點大關。農曆長假前，市場敏感情緒升溫，「國家隊」八大公股行庫火速進場，大買逾160億獨撐，減緩法人與丙種資金結帳賣壓。

富邦投顧董事長陳奕光、萬寶投顧董事長朱成志、兆豐投顧副總經理黃國偉等指出，面對即將到來的蛇年封關，31,200點為「關鍵防線」。該區間為前波大量換手區，若能在封關前守穩，年後仍有望回歸32,000點以上的高檔區域；若不幸失守，下檔恐將進一步尋求30,000點整數關卡的支撐。

台積電熊本二廠製程大升級.jpg

技術面來看，大盤失守短期均線，進入震盪格局；由於農曆封關將面臨長達11天休市，建議投資人適度調整持股、汰弱留強。

三大法人昨日大賣904.1億元。其中，外資單日瘋狂提款726.9億元，為史上第十大賣超紀錄；自營商亦連七賣，單日賣超208.7億元，為史上第八大紀錄。投信自2月以來持續回補，昨買超31.5億元穩盤。八大公股行庫罕見加大力道大舉買超160.5億元，為去年11月24日以來最大護盤。多空交戰，成交量放大至7,151億元。

展望後市，台股面臨補跌壓力主要有三大因素，仍需持續觀察，其一為美股是否止穩。AMD第1季財測低於市場預期，導致股價暴跌17％，拖累費半指數破月線，連帶讓台積電ADR、輝達回測。

其二，台股市場指標過熱跡象。包括均線乖離率過大、融資維持率居高不下以及當沖集中度過高，使盤勢在遇到外部風吹草動時波動加劇。

其三，聯準會動向。鷹派立場鮮明的華許出線，市場對降息預期轉趨保守，導致美債殖利率走揚、比特幣等高風險資產拉回，進一步衝擊投資人信心。