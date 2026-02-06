台股下殺 國家隊出動護盤 31,200成關鍵防線
受美股科技股重挫及地緣政治緊張情緒拖累，台股昨（5）日開低走低，三大法人賣超904億元，電子權值股淪為提款機，加權指數終場重挫488點，收31,801點，失守32,000點大關。農曆長假前，市場敏感情緒升溫，「國家隊」八大公股行庫火速進場，大買逾160億獨撐，減緩法人與丙種資金結帳賣壓。
富邦投顧董事長陳奕光、萬寶投顧董事長朱成志、兆豐投顧副總經理黃國偉等指出，面對即將到來的蛇年封關，31,200點為「關鍵防線」。該區間為前波大量換手區，若能在封關前守穩，年後仍有望回歸32,000點以上的高檔區域；若不幸失守，下檔恐將進一步尋求30,000點整數關卡的支撐。
技術面來看，大盤失守短期均線，進入震盪格局；由於農曆封關將面臨長達11天休市，建議投資人適度調整持股、汰弱留強。
三大法人昨日大賣904.1億元。其中，外資單日瘋狂提款726.9億元，為史上第十大賣超紀錄；自營商亦連七賣，單日賣超208.7億元，為史上第八大紀錄。投信自2月以來持續回補，昨買超31.5億元穩盤。八大公股行庫罕見加大力道大舉買超160.5億元，為去年11月24日以來最大護盤。多空交戰，成交量放大至7,151億元。
展望後市，台股面臨補跌壓力主要有三大因素，仍需持續觀察，其一為美股是否止穩。AMD第1季財測低於市場預期，導致股價暴跌17％，拖累費半指數破月線，連帶讓台積電ADR、輝達回測。
其二，台股市場指標過熱跡象。包括均線乖離率過大、融資維持率居高不下以及當沖集中度過高，使盤勢在遇到外部風吹草動時波動加劇。
其三，聯準會動向。鷹派立場鮮明的華許出線，市場對降息預期轉趨保守，導致美債殖利率走揚、比特幣等高風險資產拉回，進一步衝擊投資人信心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言