快訊

身價8億人瑞閃婚…戶政、證人、看護超可惡？ 律師：想翻案「門檻極高」

經典賽／美記者初步戰力預測 中華隊被歸類「志在參加」排第18

「太平茶行」槍擊案目擊者：嫌犯打完彈匣再換一個 子彈用完才離開

外資連十年元月淨匯入！狂匯入近3000億元 賣股不退場

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

外資開年再度大舉回流。金管會公布，2026年1月外資淨匯入93.97億美元，約折合新台幣2,957億元，是史上第四大、同期最大量，推升外資累積餘額攀升到3,295億美元的史上新高水位，約折合新台幣10.4兆餘元，顯示外資對台股中長期仍具高度信心。

從趨勢來看，從2017年至今近十年，元月外資皆呈現淨匯入，且多為雙位數金額，反映外資慣例在年初先匯入本金、重新布局台股。2026年1月更在關稅利空淡化、AI供應鏈續熱下，外資淨匯入金額明顯擴大。

證期局副局長黃厚銘說，外資淨匯出數字是根據投資策略、和國內外經濟做動態調整，若看長期趨勢，外資還是淨匯入台股。

法人指出，AI長期應用趨勢未變，台灣高階半導體具不可取代性，加上中美進入冷靜期、地緣政治風險趨緩，及美國仍處降息循環，三大利多支撐下，外資配置台股的中長期邏輯仍在。

金管會5日公布2026年1月外資動態。1月外資淨匯入93.97億美元，加計陸資淨匯出0.03後，外陸資共淨匯入93.94億美元是史上同期第一大淨匯入量。

但同時間外陸資淨賣超上市櫃股票89.9億元台幣，是同期第三大賣超量，反映外資在賣超台股、獲利了結匯出盈餘後，又再淨匯入本金。

金管會的外資淨匯出數字，是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要是外資投入本金的進出，與央行單純計算的「現金流」的盈餘匯出數字不同。

換言之，外資淨匯入本金增加，但賣超獲利後的盈餘有淨匯出，所以反映在央行及賣超台股的數字上，顯示外資一邊獲利了結匯出盈餘，一邊回補投資本金。

券商主管分析，1月台股表現強勁，外資在農曆春節長假前先行獲利了結、落袋為安，屬於短線操作節奏調整；而持續匯入本金，則反映外資對台股後市並未轉趨保守。

觀察史上前五大淨匯入時點，多集中於近三年，顯示外資近年對台股的配置態度已由短線操作，轉向更具結構性的長期布局。

外資 淨匯入 台股
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

外資狂砍股匯齊跌 出口商支撐新台幣爆量貶7.1分

金管會：外資今年1月淨匯入93.94億美元 創近5年同期新高

台股終於有不配息再投入ETF！阿布達揭009816「自動變富」邏輯…網讚：不用盯盤最爽

外資大砍726億元！台股下跌488.54點 三大法人賣超903億元

相關新聞

金管會：外資今年1月淨匯入93.94億美元 創近5年同期新高

金管會今日公布2026年1月外資淨匯出匯入統計，2026年1月單月淨匯入93.97億美元，為2021年有統計以來的史上第...

上海重啟金馬旅遊！觀光股「旱地拔蔥」 封關前卡位春節紅包

農曆春節假期即將來臨，觀光與內需消費同步升溫。雄獅（2731）受惠旅遊需求回補與產品結構優化，營運動能轉強；八方雲集（2...

外資兩天狂賣7.6萬張也賣不動？ 這檔面板股竟還逆勢走強

台股5日開低走低，32,000點失守，終場收在31,801.27點，下跌488.54點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣...

外資大賣逾700億元 但默默繼續進貨這兩檔記憶體股

台股5日開低下挫，下跌488.54點，收在31,801.27點，跌幅1.51%，成交量6,900.57億元，三大法人共大...

台股報復性反彈再攻33K 市場看好封關前有望上衝高點

台股歷經連三天拉回合計逾千點後，認錯回補與搶反彈買盤大舉點火電金權值股，激勵加權指數昨（3）日開高收高，終場勁揚571點...

外資大砍726億元！台股下跌488.54點 三大法人賣超903億元

台股5日開低下挫，下跌488.54點，收在31,801.27點，跌幅1.51%，成交量6,900.57億元，三大法人賣超...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。