就市論勢／先進製程、水冷散熱 搶鏡

經濟日報／ 陳釧瑤（主動統一台股增長ETF經理人）

盤勢分析

1月底FOMC會議維持利率水準不變，結束連續三次降息，並表示目前就業維持低速增長，失業率趨穩，刪除就業市場下行風險上升看法。市場對2026年降息預期從原本兩碼下修至1~2碼。此外，美國總統川普提名華許出任聯準會主席，引發短期政策波動關注，但中長期通膨趨緩，降息方向未變。

華許主張縮表與透過AI應用提升生產力，有助壓抑通膨壓力，強化美國長期競爭力。短期市場可能受人事變動影響震盪，但國際雲端業者資本支出穩定成長，台股AI供應鏈成長幅度大，且獲利持續成長，在現行利率水準下，對台股影響有限。

投資建議

投資聚焦2026年產業成長趨勢，且新技術新規格發展初期，滲透率仍低的產業鏈，包括先進製程（廠務／設備／封裝）、HVDC（高壓直流）機櫃電源模組／電源線、水冷散熱、800G交換器、CCL／PCB材料新規格、光纖等。同時關注進入漲價循環的記憶體、PCB上游材料與被動元件等產業。

