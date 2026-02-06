伯恩斯坦證券開第一槍 台股評等 降至「中立」

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

華爾街大型投行伯恩斯坦證券在最新出具的「2026年亞洲量化策略展望」報告中指出，台灣市場雖然半導體產業表現良好，但整體估值已偏高且正處於估值回落周期，因此降評台股至「中立」，開外資圈第一槍。

被華爾街譽為「賣方（Sell-Side）領導者」、並為歐洲研究機構前八強的伯恩斯坦證券指出，除了中國大陸和韓國市場，大部分主要亞洲市場估值看起來都偏高。不過，企業獲利處於上調周期仍提供短線強有力戰術支撐。

在台灣市場方面，伯恩斯坦證券表示，台灣科技權重較高，自去(2025)年4月來受益於強勁的AI需求大幅反彈。然而市場目前估值偏高，如股價淨值比創歷史新高，本益比也接近2021、2023年高位。

另一方面，雖然企業獲利上調仍為短線行情提供支撐，但估值已進入回落周期，且投資人對大型股樂觀情緒已達峰值、對台股歷史低位的股市風險溢價也感到擔憂，因此投資人勢將要求股票具有更高的風險溢價。

伯恩斯坦證券認為，台灣是亞洲地區明確的AI代理市場，半導體產業表現良好，因此台股年初就具備強勁起點。然隨企業獲利上調周期接近峰值，預期可能出現回調，因此率先調降台股評等至「中立」。

