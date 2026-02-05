快訊

金管會：外資今年1月淨匯入93.94億美元 創近5年同期新高

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會公布外資今年1月淨匯入93.94億美元，創近5年1月新高紀錄。 圖／本報資料照片
金管會今日公布2026年1月外資淨匯出匯入統計，2026年1月單月淨匯入93.97億美元，為2021年有統計以來的史上第四大匯入紀錄，歷年1月同期的第一大淨匯入，次高則為2023年1月的75.56億美元；倘若以1月底匯率31.468元計算，外資1月淨匯入等值2957.05億台幣。

至於外資對台股的買賣，證期局統計顯示，陸外資在1月賣超台股89.9億台幣，若單看外資賣超，則為89.75億台幣，為單月第29大賣超，若歷年1月同期來看，則為第三大賣超。

對於外資大賣台股，證期局副局長黃厚銘說明，外資對台股是財務性投資，會依照國內外總體經濟作動態調整，倘若把期間拉長，外資仍持續匯入資金及投資台股。

外資 台股 淨匯入
相關新聞

上海重啟金馬旅遊！觀光股「旱地拔蔥」 封關前卡位春節紅包

農曆春節假期即將來臨，觀光與內需消費同步升溫。雄獅（2731）受惠旅遊需求回補與產品結構優化，營運動能轉強；八方雲集（2...

外資兩天狂賣7.6萬張也賣不動？ 這檔面板股竟還逆勢走強

台股5日開低走低，32,000點失守，終場收在31,801.27點，下跌488.54點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣...

外資大賣逾700億元 但默默繼續進貨這兩檔記憶體股

台股5日開低下挫，下跌488.54點，收在31,801.27點，跌幅1.51%，成交量6,900.57億元，三大法人共大...

外資圈第一槍！這家華爾街大型投行降評台股至「中立」 原因有這些

華爾街大型投行伯恩斯坦證券在最新出具的「2026年亞洲量化策略展望」報告中指出，台灣市場雖然半導體產業表現良好，但整體市...

台股報復性反彈再攻33K 市場看好封關前有望上衝高點

台股歷經連三天拉回合計逾千點後，認錯回補與搶反彈買盤大舉點火電金權值股，激勵加權指數昨（3）日開高收高，終場勁揚571點...

