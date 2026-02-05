金管會：外資今年1月淨匯入93.94億美元 創近5年同期新高

金管會今日公布2026年1月外資淨匯出匯入統計，2026年1月單月淨匯入93.97億美元，為2021年有統計以來的史上第四大匯入紀錄，歷年1月同期的第一大淨匯入，次高則為2023年1月的75.56億美元；倘若以1月底匯率31.468元計算，外資1月淨匯入等值2957.05億台幣。

至於外資對台股的買賣，證期局統計顯示，陸外資在1月賣超台股89.9億台幣，若單看外資賣超，則為89.75億台幣，為單月第29大賣超，若歷年1月同期來看，則為第三大賣超。

對於外資大賣台股，證期局副局長黃厚銘說明，外資對台股是財務性投資，會依照國內外總體經濟作動態調整，倘若把期間拉長，外資仍持續匯入資金及投資台股。