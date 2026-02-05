上海重啟金馬旅遊！觀光股「旱地拔蔥」 封關前卡位春節紅包

農曆春節假期即將來臨，觀光與內需消費同步升溫。雄獅（2731）受惠旅遊需求回補與產品結構優化，營運動能轉強；八方雲集（2753）則在展店與海外布局帶動下，營收穩健攀升，兩檔成為內需復甦代表，相關權證可伺機布局。

中國大陸文旅部宣布，近期將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，利多消息帶動沉寂已久的觀光休閒族群全面走揚。旅行社股易飛網（2734）強攻漲停，山富（2743）、雄獅分別收漲逾5%與4%。此外，台灣餐飲市場在連續兩年高成長後，餐館成長動能趨緩，美食-KY（2723）、八方雲集、揚秦（2755）、瓦城（2729）等業者因此積極布局美國市場，尋求新動能。

儘管去年7月一度受日本地震傳聞干擾，帶動部分國人轉往韓國、香港、越南與泰國旅遊，但2025年1至11月前往日本旅遊人次仍達614.7萬人，年增11%，已超越2024年全年600萬人水準。整體國人出境旅遊人次達1,606萬人，年增11.5%。

法人分析，目前出境目的地仍以日本占比38.3%居冠，其次為中國大陸18.4%，韓國與香港分別為10.4%與9.4%。隨著航空公司2026年新機隊陸續到位、桃機第三航廈北廊廳啟用，加上日圓維持弱勢，出境旅遊人數可望維持穩健成長。

值得注意的是，雄獅第4季營收逆勢成長，預期單季獲利年增逾40%。法人預估2025年每股稅後盈餘（EPS）達17.02元、年增74%，全年獲利可望改寫新高，財報表現具題材。

雄獅短期受惠寒假與春節連假帶動出境旅遊人數攀升，旺季效應可望推升2026年第1季本業獲利續創新高。展望2026年，出境旅遊市場熱度不減，加上國定假日增加，有助帶動旅遊需求，預期營運動能延續。

現金殖利率方面，法人預計，雄獅依過往七成以上配發率推估，現金股利約11元，殖利率約6.4%，雄獅憑藉多元差異化產品策略，2025年營收仍維持6.8%的增幅，具中長期投資價值；八方雲集配發率約88%，現金股利約11元，殖利率約5.9%。