台股年後如何布局？「凱基股股漲」開紅盤特輯提前揭密

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
「凱基股股漲」大年初六2/22(日)晚間六點起，將推出一系列「新春開紅盤」特輯，搶先解析年後市場變數。凱基證券／提供
「凱基股股漲」大年初六2/22(日)晚間六點起，將推出一系列「新春開紅盤」特輯，搶先解析年後市場變數。凱基證券／提供

農曆新年後第一個開紅盤交易日，台股重新開市之際，市場將同步反映春節期間的國際股市波動，以及政策、經濟和產業訊息，特別是目前在指數高檔、震盪加劇的國際金融市場中，盤勢節奏與資金動向備受投資人關注。為幫助投資人輕鬆掌握春節期間行情變化，由凱基證券與凱基投顧攜手推出的投資節目「凱基股股漲」將在大年初六2/22(日)晚間六點起，推出一系列「新春開紅盤」特輯，率先解析金馬年開春後的全球關鍵變數與台股可能走勢，協助投資人提前做好布局準備。

「凱基股股漲」也於農曆年前推出「紅包行情」系列特輯，從產業面分析市場關注焦點，節目首席分析師許高銘表示，2026年AI熱潮持續延燒，在AI算力需求爆發下，光通訊產業出現磷化銦供給吃緊，推升相關族群訂單湧現、供不應求，有機會複製記憶體產業強勢上攻的潛力；隨著AI高單價晶片時代來臨，晶片設計難度提高、換代周期縮短，帶動測試介面需求量價齊揚，使其成為AI產業鏈中一個值得關注的焦點，而台股年前震盪加劇，生技族群相對不受景氣循環影響，加上美國政策推動藥品在地生產的趨勢日益明顯，產業紅利可望加速釋放，成為震盪盤勢中的資金避風港選項之一。

台股春節休市，全球金融市場仍持續運作，投資人可利用假期，透過凱基證券「隨身e策略」APP「即時美股」投資下單，搭配定期定額、長效單或觸價單等機制，隨時掌握美國股票市場脈動；亦可參考凱基證券的ETF季刊，深入了解全球ETF趨勢，在馬年開春前搶先完成海內外資產布局規劃。

「凱基股股漲」開紅盤特別節目，將以前瞻解析與策略規劃為核心，陪伴投資人迎接農曆年後第一個交易日，輕鬆掌握金馬年開春行情。更多精彩內容，請鎖定「凱基股股漲」YouTube官方頻道：https://www.youtube.com/@KGISIA.channel

凱基證 市場
相關新聞

上海重啟金馬旅遊！觀光股「旱地拔蔥」 封關前卡位春節紅包

農曆春節假期即將來臨，觀光與內需消費同步升溫。雄獅（2731）受惠旅遊需求回補與產品結構優化，營運動能轉強；八方雲集（2...

外資兩天狂賣7.6萬張也賣不動？ 這檔面板股竟還逆勢走強

台股5日開低走低，32,000點失守，終場收在31,801.27點，下跌488.54點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣...

外資大賣逾700億元 但默默繼續進貨這兩檔記憶體股

台股5日開低下挫，下跌488.54點，收在31,801.27點，跌幅1.51%，成交量6,900.57億元，三大法人共大...

外資圈第一槍！這家華爾街大型投行降評台股至「中立」 原因有這些

華爾街大型投行伯恩斯坦證券在最新出具的「2026年亞洲量化策略展望」報告中指出，台灣市場雖然半導體產業表現良好，但整體市...

台股報復性反彈再攻33K 市場看好封關前有望上衝高點

台股歷經連三天拉回合計逾千點後，認錯回補與搶反彈買盤大舉點火電金權值股，激勵加權指數昨（3）日開高收高，終場勁揚571點...

金管會：外資今年1月淨匯入93.94億美元 創近5年同期新高

金管會今日公布2026年1月外資淨匯出匯入統計，2026年1月單月淨匯入93.97億美元，為2021年有統計以來的史上第...

