外資兩天狂賣7.6萬張也賣不動？ 這檔面板股竟還逆勢走強

台股5日開低走低，32,000點失守，終場收在31,801.27點，下跌488.54點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超726.94億元，為外資單日賣超歷史第十大，外資賣超前十名中，3檔面板股全進榜，記憶體也有2檔， 外資賣超群創（3481）竟達12萬471張，高居賣超冠軍，其次是賣超友達（2409）。

台股早盤以32,241.64點開低， 盤中低點達31,769.08點，終場收在31,801.27點，跌幅1.51%；三大法人賣超903.81億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超726.94億元，投信買超31.91億元，自營商賣超（合計）208.77億元，其中自營商（自行買賣）賣超18.4億元，自營商（避險）賣超190.37億元。

盤面上，台積電（2330）開低，終場以1,765元收盤，下跌20元，聯電（2303）則是開盤後走低，收61.5元， 下跌0.3元，記憶體股受美光重挫拖累，南亞科（2408）下跌6.78%收盤、華邦電（2344）收盤跌幅5.53%，力積電（6770）下跌4.27%，不過威剛（3260）維持紅盤，小漲0.15%。

面板股部分，友達收15.6元，上漲0.45元， 漲幅2.97%，延續前一交易日的漲勢，股價逆勢上漲；群創則是開高走低，翻黑收在21.8元， 下跌1.2元， 跌幅5.22%；彩晶（6116）也大跌5.99%收盤。

統計外資買賣超個股發現，外資賣超前十名中， 主要賣超面板股、記憶體股、還有PCB股等；賣超群創12萬471張最多，其次是賣超友達57,968張，彩晶也遭賣超14,519張；力積電則遭外資賣超48,843張；友達兩個交易日合計遭外資賣超76,033張，但股價仍是逆勢走強。