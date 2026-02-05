快訊

整理包／「馬」上發大財！2026春節刮刮樂開賣 售價、中獎率、怎麼選一文掌握

PC大廠也慌了！惠普、戴爾、宏碁、華碩傳納入陸廠做記憶晶片供應備援

17歲少年狠轟茶行20多槍 剛理髮、穿短褲投案「長槍是已故父親的」

外資兩天狂賣7.6萬張也賣不動？ 這檔面板股竟還逆勢走強

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資賣超前十名。（資料來源:證交所）
外資賣超前十名。（資料來源:證交所）

台股5日開低走低，32,000點失守，終場收在31,801.27點，下跌488.54點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超726.94億元，為外資單日賣超歷史第十大，外資賣超前十名中，3檔面板股全進榜，記憶體也有2檔， 外資賣超群創（3481）竟達12萬471張，高居賣超冠軍，其次是賣超友達（2409）。

台股早盤以32,241.64點開低， 盤中低點達31,769.08點，終場收在31,801.27點，跌幅1.51%；三大法人賣超903.81億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超726.94億元，投信買超31.91億元，自營商賣超（合計）208.77億元，其中自營商（自行買賣）賣超18.4億元，自營商（避險）賣超190.37億元。

盤面上，台積電（2330）開低，終場以1,765元收盤，下跌20元，聯電（2303）則是開盤後走低，收61.5元， 下跌0.3元，記憶體股受美光重挫拖累，南亞科（2408）下跌6.78%收盤、華邦電（2344）收盤跌幅5.53%，力積電（6770）下跌4.27%，不過威剛（3260）維持紅盤，小漲0.15%。

面板股部分，友達收15.6元，上漲0.45元， 漲幅2.97%，延續前一交易日的漲勢，股價逆勢上漲；群創則是開高走低，翻黑收在21.8元， 下跌1.2元， 跌幅5.22%；彩晶（6116）也大跌5.99%收盤。

統計外資買賣超個股發現，外資賣超前十名中， 主要賣超面板股、記憶體股、還有PCB股等；賣超群創12萬471張最多，其次是賣超友達57,968張，彩晶也遭賣超14,519張；力積電則遭外資賣超48,843張；友達兩個交易日合計遭外資賣超76,033張，但股價仍是逆勢走強。

外資雖是大賣超，但以外資買超個股來看，單日買超前十名中，金融股占5檔，買超凱基金（2883）31,013張最多，其次是買超台新新光金（2887）12,357張，買超玉山金（2884）10,721張；另外， 航空雙雄長榮航（2618）及華航（2610）也獲外資買超青睞。

外資買超前十名。（資料來源:證交所）
外資買超前十名。（資料來源:證交所）

外資 友達
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

外資大賣逾700億元 但默默繼續進貨這兩檔記憶體股

面板雙虎大啖「太空商機」 新一波多頭攻勢將再啟

外資大砍726億元！台股下跌488.54點 三大法人賣超903億元

Steam Machine上市日期、售價仍不公開？官方坦言：受記憶體漲價潮影響

相關新聞

外資大賣逾700億元 但默默繼續進貨這兩檔記憶體股

台股5日開低下挫，下跌488.54點，收在31,801.27點，跌幅1.51%，成交量6,900.57億元，三大法人共大...

外資圈第一槍！這家華爾街大型投行降評台股至「中立」 原因有這些

華爾街大型投行伯恩斯坦證券在最新出具的「2026年亞洲量化策略展望」報告中指出，台灣市場雖然半導體產業表現良好，但整體市...

外資大砍726億元！台股下跌488.54點 三大法人賣超903億元

台股5日開低下挫，下跌488.54點，收在31,801.27點，跌幅1.51%，成交量6,900.57億元，三大法人賣超...

台股報復性反彈再攻33K 市場看好封關前有望上衝高點

台股歷經連三天拉回合計逾千點後，認錯回補與搶反彈買盤大舉點火電金權值股，激勵加權指數昨（3）日開高收高，終場勁揚571點...

台股收盤下跌488點再探月線 台積電收低20元

台股5日收盤下跌488.54點，終場以31,801.27點作收，成交量6,900億元；台積電（2330）收盤價1,765...

AI軍備競賽...企業成本下滑支出卻增加？專家示警：報酬只靠多頭牛市很危險

貝萊德去年底發布了2026市場展望報告，講了一個很有意思的框架。他們說，長期來看，美國經濟增長其實一直卡在一個天花板附近，關鍵不是短期景氣，而是人均GDP的長期趨勢大概就那樣。但AI有機會讓美國經濟增長突破長期2%趨勢，甚至讓科技建設的速度與規模超過以往所有科技革命。外部甚至估計到2030年，全球企業在AI相關的資本支出可能介於5兆到8兆美元之間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。