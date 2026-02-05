大東電營收／淡季不淡！1月衝破6億元 創同期新高

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
大東電董事長林志明。記者朱曼寧／攝影
大東電（1623）5日公告，1月營收6.13億元，年增15.62%，創同期新高。大東電表示，雖然1月工作天數較12月減少，也非年底認列旺季，但1月出貨暢旺，展現淡季不淡表現。

大東電指出，1月營收主要受到過年前客戶提前拉貨，帶動單月營收維持6億元以上高檔；其中，台灣最高等級的345kV超高壓電纜，1月出貨貢獻度突破20％，也帶動高技術門檻的特高壓線纜營收占比接近6成。

由於超高壓電纜屬於高毛利產品，其出貨比重的提升，預計將對第1季的整體毛利率產生正面挹注。至於2月雖然有農曆假期影響，不過，依照目前客戶需求及拉貨狀況來看，仍可維持一定水準，首季整體營收樂觀看待。

大東電目前在手訂單維持120億元的高水準，大東電表示，除了全球能源轉型與國內電網升級趨勢外，半導體擴廠帶動電力布建需求，加上資料中心受惠AI浪潮下，高穩定的電力傳輸系統成為標配，都為市場帶來強勁的成長動能，另外，再生能源的併網需求及台電電網強韌計畫，也帶動高壓與特高壓電纜需求。

展望今年，大東電表示，3月起台電啟動345kV等新的標案，也將積極爭取新的訂單，為未來營收提供更穩定的基礎；同時，公司積極布局海外市場以及推動電纜產品的升級，擴大營收多元化。

