外資大賣逾700億元 但默默繼續進貨這兩檔記憶體股

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照

台股5日開低下挫，下跌488.54點，收在31,801.27點，跌幅1.51%，成交量6,900.57億元，三大法人共大賣903.81億元。觀察成交量前十名中，群創（3481）、友達（2409）位居前兩名，旺宏（2337）、力積電（6770）、華邦電（2344）仍在榜上，新面孔個股有兆赫（2485）。成交值前十名中，台達電（2308）為新進榜成員，惟股價下跌近5%。記憶體中外資買超華邦電4,450張，連二買；買超群聯（8299）1,233張，為連三買。

以成交量來看，資金熱度仍在低軌衛星和記憶體，但普遍下跌，僅友達上漲近3%，兆赫（2485）上漲1.77%。跌勢最重的是華邦電跟群創，都下跌逾5%。

成交值部分，前十大個股都下跌，除了台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電上榜外，載板欣興（3037）、景碩（3189）進榜，記憶體南亞科（2408）、旺宏、華邦電和群聯仍都入榜。

外資今大賣726.94億元，觀察今日外資買賣超，外資狂賣群創12萬張，友達約5.8萬張，力積電調節4.8萬張，也賣超燿華（2367）2.5萬張，欣興、南亞科逾萬張，等於入成交量、成交值榜上的夯股，外資幾乎都是站在賣方。

記憶體族群中外資賣超力積電4.8萬張，賣超最多，不過昨日買超逾7萬張，賣超南亞科1.4萬張、旺宏8,935張。但買超華邦電4,450張，連二買；買超群聯1,233張，為連三買。

分析師認為，記憶體可以華邦電來觀察，預估在100元價位將是有強烈支撐，股價壓回到百元附近可以小幅買進，但要注意的是，若是跌破100元則要停損。

英特爾執行長陳立武日前直言，AI熱潮持續瓜分記憶體供給，電腦與手機用記憶體短缺情況恐延續至2028年，顯示中長期供需仍偏緊。華邦電也表示，今年記憶體景氣「非常好」，第1季合約價漲幅維持2025年第4季水準，同時今年和明年的產能，不論是現有的還是新增的，都銷售和預訂完畢。

今日成交量前十名分別為群創、友達、凱基台灣TOP50（009816）、旺宏、燿華、力積電、兆赫、華邦電、主動統一台股增長（00981A）、主動安聯台灣（00993A）。成交值前十名分別為台積電、聯發科、欣興、南亞科、旺宏、華通（2313）、台達電、景碩、華邦電、群聯。

