八貫財報／2025全年稅後純益4.4億元 EPS 5.62元
八貫（1342）5日公告2025年全年稅後純益4.4億元，年減約10%，每股純益（EPS）5.62元。去年第4季單季稅後純益1.3億元，年增11.91％，每股純益（EPS）1.6元。
八貫董事會也通過去年年度盈餘分配案，將配發現金股利每股6元，配發率超過100％；以八貫2月5日收盤參考價96.9元計，現金殖利率為6.19％。
八貫2025年全年營收28.6億元，年增13.9％；營業淨利5.3億元、稅後淨利4.4億元，全年EPS 5.62元。
八貫表示，去年第4季受惠四大產品線客戶擴大採購，11月營收站上2億元，12月營收更衝上單月歷史新高，顯見客戶需求大幅回升，確立營運擺脫谷底，繳出單季營收7.6億元，季增23.9％、年增12.21％。
因營收規模成長、加上優化原物料成本優勢，八貫去年第4季單季營利率回升，獲利明顯反彈。八貫第4季營業利益率18.39％，季增約2個百分點，單季營業淨利1.4億元，季增36.47％、年增19.84％。
加上新台幣匯率平穩，第4季業外匯兌收益約1,600萬元，推升第4季營收、獲利較上季、2024年同期雙位數成長。
八貫今年初因戶外類產品新品項於年初開始鋪貨，使得1月營收維持3億元高檔，創單月次高，歷史同期新高，目前公司上半年產能幾乎全滿，第1季營收可望超越去年第4季高檔水準。
展望今年，八貫指出，戶外產品消費市場需求已有感復甦，加上全球醫療需求穩定提升，帶動公司相關業務呈現正向成長動能。航太救生亦具備穩定的訂單能見度。八貫持續擴大拓展與深耕歐洲市場，期營收規模經濟與原物料價格優勢，於營收穩定成長態勢下追求獲利繼續向上提升。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言