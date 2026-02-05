八貫財報／2025全年稅後純益4.4億元 EPS 5.62元

貝萊德去年底發布了2026市場展望報告，講了一個很有意思的框架。他們說，長期來看，美國經濟增長其實一直卡在一個天花板附近，關鍵不是短期景氣，而是人均GDP的長期趨勢大概就那樣。但AI有機會讓美國經濟增長突破長期2%趨勢，甚至讓科技建設的速度與規模超過以往所有科技革命。外部甚至估計到2030年，全球企業在AI相關的資本支出可能介於5兆到8兆美元之間。

2026-02-05 13:37