外資大砍726億元！台股下跌488.54點 三大法人賣超903億元
台股5日開低下挫，下跌488.54點，收在31,801.27點，跌幅1.51%，成交量6,900.57億元，三大法人賣超903.81億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超726.94億元，投信買超31.91億元，自營商賣超（合計）208.77億元，其中自營商（自行買賣）賣超18.4億元，自營商（避險）賣超190.37億元。
儘管英特爾執行長陳立武日前直言，AI熱潮持續瓜分記憶體供給，電腦與手機用記憶體短缺情況恐延續至2028年，中長期供需仍偏緊。但因美光近兩個交易日分別下跌4.19%、9.55%，連帶台股記憶體一同下跌，南亞科（2408）跌逾6%、華邦電（2344）跌幅逾5%，力積電（6770）下跌逾4%，不過威剛（3260）維持紅盤，小漲0.15%。
低軌衛星族群也出現漲多回檔，啟碁（6285）收跌停板，華通（2313）、敬鵬（2355）跌幅逾8%，昇達科（3491）下跌逾7%，但電機類股中與低軌衛星相關的東台（4526）、榮田（7709）都大漲，榮田漲停至70.1元，東台上漲逾5%。
科技權值股也都走弱，台積電（2330）收1,765元，下跌1.12%，聯發科（2454）跌逾1%，台達電（2308）重跌近5%，載板三雄也都下跌。
