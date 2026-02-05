快訊

搶先全球設台灣代表處下場「被火車撞」 立陶宛總理坦言可能犯下大錯

外資圈第一槍！這家華爾街大型投行降評台股至「中立」 原因有這些

夫妻決裂！徐巧芯大姑現身「切割」丈夫杜秉澄 親曝已郵寄離婚協議書

聽新聞
0:00 / 0:00

外資大砍726億元！台股下跌488.54點 三大法人賣超903億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報資料照片
台股示意圖。圖／聯合報資料照片

台股5日開低下挫，下跌488.54點，收在31,801.27點，跌幅1.51%，成交量6,900.57億元，三大法人賣超903.81億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超726.94億元，投信買超31.91億元，自營商賣超（合計）208.77億元，其中自營商（自行買賣）賣超18.4億元，自營商（避險）賣超190.37億元。

儘管英特爾執行長陳立武日前直言，AI熱潮持續瓜分記憶體供給，電腦與手機用記憶體短缺情況恐延續至2028年，中長期供需仍偏緊。但因美光近兩個交易日分別下跌4.19%、9.55%，連帶台股記憶體一同下跌，南亞科（2408）跌逾6%、華邦電（2344）跌幅逾5%，力積電（6770）下跌逾4%，不過威剛（3260）維持紅盤，小漲0.15%。

低軌衛星族群也出現漲多回檔，啟碁（6285）收跌停板，華通（2313）、敬鵬（2355）跌幅逾8%，昇達科（3491）下跌逾7%，但電機類股中與低軌衛星相關的東台（4526）、榮田（7709）都大漲，榮田漲停至70.1元，東台上漲逾5%。

科技權值股也都走弱，台積電（2330）收1,765元，下跌1.12%，聯發科（2454）跌逾1%，台達電（2308）重跌近5%，載板三雄也都下跌。

自營商 記憶體
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

熱門股震盪劇烈 選這操作迎封關收紅九成機率

台股多方集結點火雙D 廣達、聯發科等權值股扮撐盤要角

台股33千金出列 九檔創天價

同是面板股外資買賣超不同調！買超群創7.4萬張 但大賣彩晶、友達

相關新聞

外資圈第一槍！這家華爾街大型投行降評台股至「中立」 原因有這些

華爾街大型投行伯恩斯坦證券在最新出具的「2026年亞洲量化策略展望」報告中指出，台灣市場雖然半導體產業表現良好，但整體市...

外資大砍726億元！台股下跌488.54點 三大法人賣超903億元

台股5日開低下挫，下跌488.54點，收在31,801.27點，跌幅1.51%，成交量6,900.57億元，三大法人賣超...

台股收盤下跌488點再探月線 台積電收低20元

台股5日收盤下跌488.54點，終場以31,801.27點作收，成交量6,900億元；台積電（2330）收盤價1,765...

台股報復性反彈再攻33K 市場看好封關前有望上衝高點

台股歷經連三天拉回合計逾千點後，認錯回補與搶反彈買盤大舉點火電金權值股，激勵加權指數昨（3）日開高收高，終場勁揚571點...

AI軍備競賽...企業成本下滑支出卻增加？專家示警：報酬只靠多頭牛市很危險

貝萊德去年底發布了2026市場展望報告，講了一個很有意思的框架。他們說，長期來看，美國經濟增長其實一直卡在一個天花板附近，關鍵不是短期景氣，而是人均GDP的長期趨勢大概就那樣。但AI有機會讓美國經濟增長突破長期2%趨勢，甚至讓科技建設的速度與規模超過以往所有科技革命。外部甚至估計到2030年，全球企業在AI相關的資本支出可能介於5兆到8兆美元之間。

美光跌破400元拖累記憶體！南亞科守月線、華邦電護百元 這檔逆漲抗跌

美光股價連兩日重挫、失守400元關卡，三星、海力士今早也雙雙走弱，拖累台股記憶體族群5日全面承壓，南亞科（2408）、華...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。