外資圈第一槍！這家華爾街大型投行降評台股至「中立」 原因有這些

華爾街大型投行伯恩斯坦證券在最新出具的「2026年亞洲量化策略展望」報告中指出，台灣市場雖然半導體產業表現良好，但整體市場估值已偏高、且正處於估值回落周期，因此降評台股至「中立」，開外資圈第一槍。

被華爾街譽為「賣方（Sell-Side）領導者」、並為歐洲研究機構前八強的伯恩斯坦證券指出，除了中國大陸和韓國市場外，大部分主要亞洲市場的估值看起來都偏高。不過，企業獲利處於上調周期仍提供了短線強有力的戰術支撐。

其中在台灣市場方面，伯恩斯坦證券表示，台灣是另一個科技權重較高的市場，自2025年4月來受益於強勁的AI需求而大幅反彈。然而，市場目前估值偏高，如股價淨值比創歷史新高，本益比也接近2021、2023年高位。

另一方面，雖然企業獲利上調仍為短線行情提供支撐，但估值已進入回落周期，且投資人對大型股的樂觀情緒已達到峰值、對台股創歷史低位的股市風險溢價也感到擔憂，因此投資人勢將要求股票具有更高的風險溢價。

伯恩斯坦證券認為，台灣是亞洲地區明確的AI代理市場，半導體產業表現良好，因此台股在年初就具備強勁起點。然而，隨著企業獲利上調周期接近峰值，預期可能出現回調，因此率先調降台股評等至「中立」。

至於亞洲其他市場，伯恩斯坦證券基於吸引人的估值、獲利支撐重新出現、及寬鬆的政策環境，因此將中國大陸市場升評至「優於大盤」；韓股降評至「中立」、印度股市維持「中立」、澳洲股市維持「劣於大盤」。

而在投資布局上，伯恩斯坦證券仍看好亞洲科技產業，主因獲利上調周期強勁。科技股中，偏好半導體、互聯網、IT服務等產業，因估值合理或便宜且獲利成長力道強勁；並建議規避設備類股與軟體族群、及去年漲幅過大的股票。

此外，伯恩斯坦證券也看好具獲利支撐、甚至已出現上升周期的產業，如金融產業、能源產業、房地產和建材產業等，趨勢仍有上行空間；價值股雖不便宜，但估值仍低於歷史高位，且受益於獲利前景改善，因此也是看好的焦點。