美科技股財報利多不漲 拖累台科技權值股

Google母公司Alphabet 公布去年第4季財報，雖然雲端業務強勁成長，但市場擔憂其資本支出上修對現金流帶來壓力，盤後股價下跌；高通去年第4季財報優於預期，但對今年首季指引則低於預期，拖累台股電子權值股包括台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）、聯發科（2454）等早盤股價下跌。

法人指出，Alphabet去年第4季財報亮眼，兩大核心業務動能強勁。除了搜尋廣告穩健成長，雲端業務更是高速成長，進一步鞏固其在大型企業AI布署的優勢地位。不過投資人短期擔憂其大幅上修資本支出，恐對獲利及現金流帶來壓力。

展望後市，法人分析，儘管Alphabet資本支出上修將使短期現金流承壓，但從目前雲端業務明顯成長觀察，市場將持續檢視AI投資是否能有效轉化為營收與獲利能力的提升。尤其隨著Gemini AI 逐步進入商轉放量階段，其在搜尋與雲端業務的應用預期將持續擴大，中長期的成長動能仍值得期待。