美光跌破400元拖累記憶體！南亞科守月線、華邦電護百元 這檔逆漲抗跌

美光股價連兩日重挫、失守400元關卡，三星、海力士今早也雙雙走弱，拖累台股記憶體族群5日全面承壓，南亞科（2408）、華邦電（2344）盤中跌幅擴大；不過，南亞科月線浮現支撐，華邦電啟動「百元保衛戰」，成為盤面關注焦點。

美國記憶體大廠美光近兩個交易日分別下跌4.19%、9.55%，股價跌破月線，市場憂心短線漲多後修正壓力浮現，連帶壓抑台股記憶體族群表現。5日盤中，南亞科一度下挫逾7%、華邦電跌幅約6%，力積電（6770）、旺宏（2337）、晶豪科（3006）同步走弱，族群呈現「一片綠油油」走勢。

不過，盤面仍見結構性差異。南亞科回測月線附近即出現承接力道，顯示中期技術面仍有支撐；華邦電則在百元整數關卡附近震盪整理，短線多空攻防激烈。相較之下，工控與高階儲存應用題材支撐的宜鼎（5289）開低走高、穩守高檔，並帶動威剛（3260）盤中翻紅，表現相對抗跌。

籌碼面則呈現分歧。外資4日買超達120.66億元，其中在記憶體族群中，大舉加碼力積電7.1萬張、旺宏3.2萬張，顯示資金並未全面撤離。市場解讀，外資偏好具轉型或產品結構改善題材的個股，逢回布局意味濃厚。

基本面方面，力積電近年逐步淡出低毛利訂單，轉向高毛利與AI相關應用，並以18億美元出售銅鑼廠予美光，同時取得HBM後段晶圓製造產能合作機會，營運方向明確調整，市場預期有望迎來「脫胎換骨」式轉變。旺宏則受惠於AI相關應用帶動NOR Flash需求提升，加上NAND Flash價量齊揚，毛利率回升至24.2%，虧損已明顯收斂。

產業趨勢上，英特爾執行長陳立武日前直言，AI熱潮持續瓜分記憶體供給，電腦與手機用記憶體短缺情況恐延續至2028年，顯示中長期供需仍偏緊。法人認為，短線受美光股價修正影響，族群震盪難免，但在AI需求撐盤下，具產品升級與轉型題材的個股，仍是後續資金關注重心。