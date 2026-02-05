快訊

越南富國島旅行團292人被丟包 年代旅遊負責人涉詐欺獲不起訴

肉舖師傅最愛卻被低估的部位 內行人教你學會挑選「窮人的肋眼」

職棒史上第一人！從奧運銀牌變成新竹市副市長 林琨瀚讓三商虎迷印象深刻

美光跌破400元拖累記憶體！南亞科守月線、華邦電護百元 這檔逆漲抗跌

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
記憶體大廠華邦電。圖／華邦電提供
記憶體大廠華邦電。圖／華邦電提供

美光股價連兩日重挫、失守400元關卡，三星、海力士今早也雙雙走弱，拖累台股記憶體族群5日全面承壓，南亞科（2408）、華邦電（2344）盤中跌幅擴大；不過，南亞科月線浮現支撐，華邦電啟動「百元保衛戰」，成為盤面關注焦點。

美國記憶體大廠美光近兩個交易日分別下跌4.19%、9.55%，股價跌破月線，市場憂心短線漲多後修正壓力浮現，連帶壓抑台股記憶體族群表現。5日盤中，南亞科一度下挫逾7%、華邦電跌幅約6%，力積電（6770）、旺宏（2337）、晶豪科（3006）同步走弱，族群呈現「一片綠油油」走勢。

不過，盤面仍見結構性差異。南亞科回測月線附近即出現承接力道，顯示中期技術面仍有支撐；華邦電則在百元整數關卡附近震盪整理，短線多空攻防激烈。相較之下，工控與高階儲存應用題材支撐的宜鼎（5289）開低走高、穩守高檔，並帶動威剛（3260）盤中翻紅，表現相對抗跌。

籌碼面則呈現分歧。外資4日買超達120.66億元，其中在記憶體族群中，大舉加碼力積電7.1萬張、旺宏3.2萬張，顯示資金並未全面撤離。市場解讀，外資偏好具轉型或產品結構改善題材的個股，逢回布局意味濃厚。

基本面方面，力積電近年逐步淡出低毛利訂單，轉向高毛利與AI相關應用，並以18億美元出售銅鑼廠予美光，同時取得HBM後段晶圓製造產能合作機會，營運方向明確調整，市場預期有望迎來「脫胎換骨」式轉變。旺宏則受惠於AI相關應用帶動NOR Flash需求提升，加上NAND Flash價量齊揚，毛利率回升至24.2%，虧損已明顯收斂。

產業趨勢上，英特爾執行長陳立武日前直言，AI熱潮持續瓜分記憶體供給，電腦與手機用記憶體短缺情況恐延續至2028年，顯示中長期供需仍偏緊。法人認為，短線受美光股價修正影響，族群震盪難免，但在AI需求撐盤下，具產品升級與轉型題材的個股，仍是後續資金關注重心。

南亞科 記憶體
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

英特爾執行長陳立武：記憶體還會缺兩年

記憶體還是夯…族群中誰能再領先過高？外資押寶「這兩檔」

華邦電喊記憶體景氣「非常好」⋯明年產能全包！網卻酸：已利多出盡

華強北記憶體最新報價強漲 粉碎市場謠言 南亞科、華邦等台廠安心

相關新聞

台股多方集結點火雙D 廣達、聯發科等權值股扮撐盤要角

台股昨（4）日早盤表現疲弱，盤中一度跌破32,000點，隨多方火力集結，點火雙D（Display、DRAM）族群領軍反攻...

台股報復性反彈再攻33K 市場看好封關前有望上衝高點

台股歷經連三天拉回合計逾千點後，認錯回補與搶反彈買盤大舉點火電金權值股，激勵加權指數昨（3）日開高收高，終場勁揚571點...

美光跌破400元拖累記憶體！南亞科守月線、華邦電護百元 這檔逆漲抗跌

美光股價連兩日重挫、失守400元關卡，三星、海力士今早也雙雙走弱，拖累台股記憶體族群5日全面承壓，南亞科（2408）、華...

南亞科、華邦電早盤跌逾5% 外資力挺記憶體四雄

記憶體族群5日下挫，南亞科（2408）、華邦電（2344）、力積電（6770）、及旺宏（2337）早盤仍挫低，不過，美系...

法人調高聯發科目標價卻建議進場時機稍緩 原來是這原因

聯發科（2454）去年第4季財報低於預期、本季展望黯淡，法人指出，雖然對AI ASIC成長更具信心，但記憶體價格飆升恐壓...

權值股回檔壓盤…台積電、聯發科同步走弱 日月光法說前賣壓加重

台股5日早盤開低震盪，加權指數早盤下跌349點至31,940點。權值股走勢偏弱，台積電（2330）暫報1,765元、下跌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。