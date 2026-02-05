開始為世足賽熱身 紡織雙雄股價強漲

2026年世足賽今年年中將登場，FIFA預估商機規模擴大至110億美元，成長45.3%，可提振成衣及製鞋族群業績，紡織雙雄儒鴻（1476）盤中大漲逾4%，聚陽（1477）上漲逾3%；製鞋族群一度走強，不過漲幅縮小，豐泰（9910）盤中上漲逾2%。

「2026年世界盃足球賽」（FIFA World Cup 2026）即將在6月11日登場，這是世足史上規模最大、變革最多的一屆賽事。由美國、加拿大、墨西哥三國共同主辦，參賽隊伍擴編至48隊，比賽場次增加到104場，無論賽制、賽程或觀賽方式，都與過去32隊時代大不相同。伴隨整體規模擴大，預估本屆世足賽商機將達110億美元。

相關拉貨潮也逐漸出籠，法人預期將嘉惠包括面板、運動鞋、運動衣等相關產業。儒鴻去年第4季合併營收92.64億元，年減3.2%；累計去年全年合併營收379.9億元，年增3%，創歷史次高。

儒鴻指出，2026年上半年訂單能見度清晰，營收動能可望逐季走強，世足相關訂單預期自第1季底起進入出貨高峰，成為推升第2季營運的重要動能。同時儒鴻也在培養新潛力客戶，目前鎖定一家美洲品牌客戶、一家美洲通路客戶，以及一家橫跨歐亞的品牌客戶。

聚陽公布元月營收28.28億元，月減11.7%，也比去年同期衰退19.2%。聚陽表示，因去年基期偏高，導致今年元月業績呈現年減，但仍看好第1季營運將逐月升溫，預期2月營收將優於元月，3月在世足相關訂單出貨帶動下，表現亦可望再優於2月。

聚陽預估第1季運動盤占比約53%至54%，較去年同期小幅提升，3月受世界盃商品放量帶動，單月運動盤比重有望接近六成。對於第2季展望，在世足賽訂單持續出貨下，預期第2季營收年增率可望重返雙位數百分比，下半年亦有機會維持類似成長節奏，全年呈「倒吃甘蔗」走勢。