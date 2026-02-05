馬斯克太空 AI 點火！鈣鈦礦電池成新寵 茂迪領4檔太陽能股衝漲停

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股5日雖受美股回跌衝擊，但太陽能族群表現強勁。馬斯克太空AI計畫帶動「鈣鈦礦太陽能」技術備受矚目，加上行政院日前宣布8月起大坪數新建案強制增設光電的利多，聯合再生（3576）、茂迪（6244）、國碩（2406）、位速（3508）盤中強鎖漲停，展現題材爆發力。

特斯拉執行長馬斯克為解決AI資料中心龐大電力缺口，提出將資料中心送往太空的願景，此計畫讓「鈣鈦礦太陽能電池（PSCs）」一躍成為市場熱點。與傳統矽晶電池相比，鈣鈦礦具備更高轉換效率（目標35%以上）、輕薄柔性、抗輻射等特性。最關鍵的是，鈣鈦礦材料雖在地球易受水氣影響，但在太空真空環境下卻能展現最佳性能。

目前兩岸業者積極卡位，大陸研發團隊近期已將相關技術登上《自然》（Nature）期刊；台廠則由聯合再生領軍，已申請多項專利朝量產邁進。元晶（6443）與茂迪則鎖定「鈣鈦礦加 TOPCon」疊層技術，預計2028年後量產。此外，轉型成功的位速與美商Solar AI結盟，搶下北美市場經銷權，題材引爆股價強勢攻高。

除了太空題材，賴政府推出的淨零轉型政策也為太陽能內需注入強心針。行政院副院長鄭麗君日前宣布，自2026年8月起，建築面積1,000平方公尺以上的新建築將強制增設屋頂型光電，且公部門將帶頭示範，預估光是公部門建置量就超過1GW。

此舉預期將帶動屋頂型與立面型太陽能市場回暖，對於深耕台灣模組市場的聯合再生、茂迪及元晶等廠而言，後續出貨動能看俏。

5日台股因超微財報爆雷引發費半下殺，台股盤中一度重挫逾420點、回防31,800關卡。然而，太陽能族群因具備「政策紅利」與「太空AI」雙重題材，不僅國碩、聯合再生、茂迪、位速強勢漲停，安集（6477）、太極（4934）亦逆勢走強。顯示在農曆封關前，具備實質轉型題材與政策護航的光電族群，可望成為避開科技股財報震盪的避風港之一。

