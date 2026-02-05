法人調高聯發科目標價卻建議進場時機稍緩 原來是這原因

快訊

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
聯發科。 路透
聯發科（2454）去年第4季財報低於預期、本季展望黯淡，法人指出，雖然對AI ASIC成長更具信心，但記憶體價格飆升恐壓抑今年智慧手機出貨，略升目標價至2,000元，考量短期缺乏催化劑，建議等待更佳進場時機。

大型本國投顧分析，聯發科上季營收及毛利率均符合公司展望，但營益率 14.5%遠低於市場預期，主因是研發支出增加，尤其來自AI ASIC業務相關投入，單季獲利亦不如預期。

展望第1季，聯發科預估單季營收將季減3%、年減5%，優於法人預估的季減 5%至10%，主要在於Smart Edge成長將抵銷手機業務大幅衰退。記憶體價格大幅上漲抑制智慧手機需求，出貨量將出現衰退，預計2026年將是艱困的一年。

所幸Smart Edge持續成長，加上旗艦SoC市占率提升與AI ASIC開始貢獻，可望緩解智慧手機下滑，法人預估聯發科2026年營收仍可維持成長。

法人表示，聯發科重申2026年AI ASIC營收目標為10億美元，並預期2027年將成長達數十億美元規模，且已掌握穩定供應來源，稍微緩解對公司CoWoS產能取得的疑慮。

此外，聯發科維持2028年AI ASIC整體潛在市場500億美元預估，並有機會上看700億美元，公司目標在取得10%至15%市占率。基於先前低估AI ASIC平均單價，法人將2027年AI ASIC營收由原先40至50億美元上修為70至75億美元（約占營收25%）。

法人認為，聯發科2027年手機業務占比可能首次降50%以下，象徵其商業模式與客戶結構的重大轉型。

