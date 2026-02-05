年假快到了！觀光股走強 雄獅、五福跳空上漲

2026年農曆新年有9天超長連假，觀光、餐飲類股5日集體走強，燦星旅（2719）、易飛網（2734）、富野（2736）都亮燈漲停，山富（2743）、夏都（2722）盤中大漲逾5%，寒舍（2739）、雄獅（2731）、旅天下（6961）、五福（2745）上漲逾4%。

2025年旅行社業者營收亮麗，雄獅去年營收300.28億元，疫後首度營收重返300億元大關，年增6.83%，創下歷史次高紀錄。五福去年營收達87.6億元，年增15.8%，刷新歷年營收最高紀錄。

旅行社業者指出，2026年農曆春節擁有9天連假，若搭配請假策略可連休14天，帶動長短程出國旅遊需求暢旺。加上部分大學更有長達65天「史上最長寒假」，農曆春節銷售熱度維持高點，且訂單能見度至第2季。

雄獅旅遊總經理黃信川、鳳凰旅遊總經理卞傑民及旅天下董事長李嘉寅普遍認為，第1季是出境旅遊傳統旺季，在匯率對民眾出國有吸引力、航班供給恢復及各種獎旅團增加之下，今年出境旅遊市場需求有望比預期還熱絡。

黃信川分析，隨著退休族群增加，長天期旅遊已成為熱門趨勢；而「重度旅遊者」人數也不斷在增加當中；對許多人來說，旅行的意義早已不再是久久一次的犒賞，而是看到喜歡的行程，就能「說走就走」。

五福總經理王哲彥先前也公布2026年「雙十計畫」，目標今年全年營收將挑戰100億元、每股純益（EPS）衝10元，要成為繼雄獅之後第二家營收突破百億元的上市櫃旅遊業者。五福目前訂單已排至7月，預期2026年首季業績優於去年同期，平均團費可望提升5~8%，全年展望持續看旺。

雄獅今以173元開高，一度漲至179元，盤中漲幅逾4%；五福也跳空大漲逾4%。