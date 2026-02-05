快訊

升等爭議／教授遭評鑑綁架 被迫年年申請國科會補助

新銳野戰資通系統接裝 陸軍用30年老悍馬當載台惹議

台積電熊本二廠改生產3奈米 日本官房長官：符合政府戰略目標

年假快到了！觀光股走強 雄獅、五福跳空上漲

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

2026年農曆新年有9天超長連假，觀光、餐飲類股5日集體走強，燦星旅（2719）、易飛網（2734）、富野（2736）都亮燈漲停，山富（2743）、夏都（2722）盤中大漲逾5%，寒舍（2739）、雄獅（2731）、旅天下（6961）、五福（2745）上漲逾4%。

2025年旅行社業者營收亮麗，雄獅去年營收300.28億元，疫後首度營收重返300億元大關，年增6.83%，創下歷史次高紀錄。五福去年營收達87.6億元，年增15.8%，刷新歷年營收最高紀錄。

旅行社業者指出，2026年農曆春節擁有9天連假，若搭配請假策略可連休14天，帶動長短程出國旅遊需求暢旺。加上部分大學更有長達65天「史上最長寒假」，農曆春節銷售熱度維持高點，且訂單能見度至第2季。

雄獅旅遊總經理黃信川、鳳凰旅遊總經理卞傑民及旅天下董事長李嘉寅普遍認為，第1季是出境旅遊傳統旺季，在匯率對民眾出國有吸引力、航班供給恢復及各種獎旅團增加之下，今年出境旅遊市場需求有望比預期還熱絡。

黃信川分析，隨著退休族群增加，長天期旅遊已成為熱門趨勢；而「重度旅遊者」人數也不斷在增加當中；對許多人來說，旅行的意義早已不再是久久一次的犒賞，而是看到喜歡的行程，就能「說走就走」。

五福總經理王哲彥先前也公布2026年「雙十計畫」，目標今年全年營收將挑戰100億元、每股純益（EPS）衝10元，要成為繼雄獅之後第二家營收突破百億元的上市櫃旅遊業者。五福目前訂單已排至7月，預期2026年首季業績優於去年同期，平均團費可望提升5~8%，全年展望持續看旺。

雄獅今以173元開高，一度漲至179元，盤中漲幅逾4%；五福也跳空大漲逾4%。

鳳凰旅遊 營收
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

春節出門別撲空 台中市公車除夕減班、連假班次一次看

農曆春節9天連假 竹市垃圾清運時間出爐

農曆春節及228連假 雙鐵加開超過900班次

華信、立榮航空清明兒童節連假離島航班 上午開搶

相關新聞

台股多方集結點火雙D 廣達、聯發科等權值股扮撐盤要角

台股昨（4）日早盤表現疲弱，盤中一度跌破32,000點，隨多方火力集結，點火雙D（Display、DRAM）族群領軍反攻...

台股報復性反彈再攻33K 市場看好封關前有望上衝高點

台股歷經連三天拉回合計逾千點後，認錯回補與搶反彈買盤大舉點火電金權值股，激勵加權指數昨（3）日開高收高，終場勁揚571點...

南亞科、華邦電早盤跌逾5% 外資力挺記憶體四雄

記憶體族群5日下挫，南亞科（2408）、華邦電（2344）、力積電（6770）、及旺宏（2337）早盤仍挫低，不過，美系...

法人調高聯發科目標價卻建議進場時機稍緩 原來是這原因

聯發科（2454）去年第4季財報低於預期、本季展望黯淡，法人指出，雖然對AI ASIC成長更具信心，但記憶體價格飆升恐壓...

權值股回檔壓盤…台積電、聯發科同步走弱 日月光法說前賣壓加重

台股5日早盤開低震盪，加權指數早盤下跌349點至31,940點。權值股走勢偏弱，台積電（2330）暫報1,765元、下跌...

AMD財報爆雷拖累費半重挫4%…台股開低回測5日線 老AI奮力抗空

美股四大指數昨夜僅道指逆勢收高0.53%，其餘全面收黑。市場焦點落在超微財報表現不如預期，股價暴跌17.31%，重擊AI...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。