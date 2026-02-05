快訊

升等爭議／教授遭評鑑綁架 被迫年年申請國科會補助

新銳野戰資通系統接裝 陸軍用30年老悍馬當載台惹議

台積電熊本二廠改生產3奈米 日本官房長官：符合政府戰略目標

權值股回檔壓盤…台積電、聯發科同步走弱 日月光法說前賣壓加重

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
日月光投控。圖／本報資料照片
台股5日早盤開低震盪，加權指數早盤下跌349點至31,940點。權值股走勢偏弱，台積電（2330）暫報1,765元、下跌20元；聯發科（2454）報1,790元、下跌10元；日月光投控（3711）則回檔加深至282元、下跌20.5元，成為盤面拖累之一。

聯發科4日法說除談手機景氣偏保守，執行長蔡力行指出，AI帶動高效能運算需求升溫，供應鏈在2026年仍有吃緊、成本上揚壓力，公司將調整產品定價並依整體獲利配置供應；在新成長動能上，聯發科看好雲端／資料中心ASIC需求爆發，並釋出2026年相關營收可望突破10億美元、2027年上看「數十億美元」的目標，顯示營運重心正從手機單一循環，延伸到AI資料中心的長線版圖。

台積電方面，上月法說在「AI mega trend」帶動下釋出偏多訊號，指出客戶端持續給出強烈訊號並「要求產能」，並預期2026年美元營收年增接近30%。公司同時給出2026年第1季財測：營收346億至358億美元、毛利率63%至65%、營益率54%至56%，並規劃2026年資本支出約520億至560億美元。

市場焦點也轉向日月光今日下午的法說會。在先前股價衝高後回到300元附近震盪之際，市場關心重點聚焦三塊：其一是高階先進封裝（LEAP）業務的成長節奏與2026年營收指引（市場關注公司提到的約26億美元目標）；其二是CoWoS-S/R供給吃緊下的委外承接與一站式封裝測試優勢；其三則是後段測試（含新FT/SLT專案）市占提升與擴產投資如何帶動下半年動能。

營收 台積電 日月光 台股
