AMD財報爆雷拖累費半重挫4%…台股開低回測5日線 老AI奮力抗空

美股四大指數昨夜僅道指逆勢收高0.53%，其餘全面收黑。市場焦點落在超微財報表現不如預期，股價暴跌17.31%，重擊AI族群信心，輝達、美光、甲骨文等指標股同步走弱，拖累費半指數大跌4.36%，成為主要壓力來源。台股ADR表現同樣偏弱，台積電ADR下挫2.98%，但聯電ADR逆勢上漲1.02%。期貨市場同步反映賣壓，2月台指期5日開盤大跌446點，為31,970點，金融與電子期皆開低，台股大盤開低48.17點、報32,241.64點，隨後在五大權值股全面走弱下，大盤跌點一度超過400點、直接回防31,800關，退出5日線外，所幸，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）、緯創（3231）等老AI個股奮力抗空，指數跌點明顯收斂至250點~300點間震盪。

五大權值股表現上，台積電（2330）開低20元、報1,765元，台達電（2308）、鴻海、聯發科（2454）、日月光投控（3711）全面開低，其中，鴻海跌幅暫控制在1%以內、表現相對抗跌。

族群方面，低軌衛星仍相對強勢，百一（6152）、騰輝電子（6672）快攻漲停；記憶體華邦電（2344）、南亞科（2408）跌約半根停板；散熱族群業強漲停，雙鴻（3324）漲約4%，表現相對出色。

回顧台股4日表現，台股4日微幅開高後一度急殺回測3萬2千點防線，盤中高低振盪達437.72點，終場逆轉收高94.45點，報32,289.81點，漲幅0.29%，成交量大減至7,046.44億元。

籌碼面上，三大法人買超162.17億元。其中，外資擴大買超120.66億元，投信連3日回補、再買超58.21億元，自營商則連6日賣超、續調節16.7億元。

法人指出，美國最新公布的ADP就業數據低於市場預期，加上多檔科技股財報公布後，因財測展望不如預期引發獲利回吐，美股科技類股普遍拉回，市場風險情緒升溫。台股周一一舉收復所有均線，技術面轉佳；不過，受到美股科技股回檔影響，短線仍需留意農曆年前丙種資金結帳與獲利了結賣壓干擾。