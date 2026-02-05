台股33千金出列 九檔創天價

大盤昨（4）日站回5日線，櫃買指數也重回300點關卡，千金股更是展現多頭氣勢。儘管股王信驊（5274）創新天價9,855元後壓回，但股后穎崴寫新天價，加上新代重回千金行列，收在1,080元新高，千金股創下33檔，寫下歷史新紀錄。

另外，低軌衛星指標股昇達科一度亮燈漲停，收在1,380元新高，台光電收在漲停價2,040元新高，成為首檔站上2,000元的PCB股，千金股共有九檔股價改寫新猷，準千金股華城、勤誠距千元關卡也僅一步之遙，蓄勢重回千金股行列，為台股多頭氣勢增添柴火。

去年才掛牌的工具機控制器大廠新代，受惠機器人概念與AI題材，股價表現強勁，昨天漲84元重返千金行列並創新天價。

綜觀33千金，產業涵蓋基板管理控制器晶片、AI伺服器、散熱、晶圓代工、低軌衛星、銅箔基板、ASIC、光學元件、電源、工具機等，並以AI相關概念為主要題材。

法人指出，新代在中國大陸控制器市占率站穩二成，隨大陸推行控制器國產自主政策、產業升級朝自動化與智慧製造邁進，推升中高階工具機需求，新代並積極擴建產能，新增設的蘇州二廠組裝產能預計第2季開出，持續鎖定印度及東協控制器市場搶攻商機。

台光電除受惠輝達Vera Rubin平台持續採用高階銅箔基板（CCL）材料，該公司也是全球最大低軌衛星CCL供應商，同時搭上低軌衛星順風車，除自身股價創高，更帶動燿華、定穎投控、景碩、臻鼎-KY等PCB族群同步大漲，顯示AI材料升級與高階需求依然火熱。