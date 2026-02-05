台股多方集結點火雙D 廣達、聯發科等權值股扮撐盤要角

台股昨（4）日早盤表現疲弱，盤中一度跌破32,000點，隨多方火力集結，點火雙D（Display、DRAM）族群領軍反攻，使跌勢收斂快速翻紅上揚，終場漲94點，收在32,289點，重新站回5日線。法人分析，在消化春節長假前賣壓後，多頭火種續旺，有機會挑戰33,000點。

大盤昨日百花齊放，雖然台積電失守1,800元，但提前反應Alphabet財報可望亮眼，包括鴻海（2317）、廣達、聯發科等權值股成撐盤要角，買盤更是點火雙D族群領軍攻堅，成為指數由黑翻紅關鍵。

此外，低軌衛星族群也在SpaceX將併xAI，引爆新太空商機，除了指標股昇達科勁揚，面板雙雄友達、群創也因搶攻低軌衛星商機雙雙爆量漲停。觀察近50檔亮燈漲停個股，集中在低軌衛星、記憶體、太陽能、銅箔基板、砷化鎵與玻纖布等。

籌碼面部分，三大法人共計買超台股162.17億元。其中外資買超120.6億元，連二買，主要買超景碩、力積電、臻鼎-KY、定穎投控、旺宏；投信買超58.2億元，連三買，主要買超欣興、台積電、奇鋐、精測、鴻勁；自營商賣超16.7億元。八大公股行庫買超14.8億元，主要買超台積電、創意、新興、聯發科、南亞科。

凱基投顧表示，就技術面觀察，昨天台股價漲量縮，站上所有均線，但成交量因靠近封關日縮小，指數將震盪整理慢慢消化稍早的9,000億元以上多日大量；待成交量回升，且均線重回多頭排列，才會重新挑戰歷史高點。

法人認為，川普主導下的美國大方向為低利率、低稅率、大投資，企業獲利也將持續擴張，美股維持多頭格局，台股跟緊美股腳步，預料也是大漲小回、震盪趨堅、類股輪漲多頭格局不變，下檔支撐在月線31,300點到31,500點。

綜合凱基投顧董事長朱晏民、第一金投顧董事長黃詣庭看法，由於憂心台股封關期間，美國總統川普可能又有新政策變數，投資人對於是否抱股過年多所疑慮，短線震盪加大。不過接下來美股有Alphabet、亞馬遜等公布財報，預料會釋出資本支出提高的好消息。