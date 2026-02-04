ETF造市 22贏家出列

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
證交所董事長林修銘（前排左五）、投信投顧公會副理事長黃昭棠（前排左三）、投信投顧公會副理事長黃書明（前排左四）、投信投顧公會副理事長顧奎民（前排右四）、投信投顧公會秘書長蔡麗玲（前排右三）與「ETF上市加碼獎勵暨ETF造市競賽發行人獎勵」獲獎投信業者於頒獎典禮合影留念。證交所／提供
臺灣證券交易所為表揚2025年發行ETF的投信業者對市場的貢獻，及在ETF造市與交易推動方面表現卓越的證券商，舉辦「投信業者及證券商頒獎典禮」，投信投顧公會、證券商公會、投信業者及證券商代表共約150餘人出席。證交所期盼激勵業者持續投入ETF商品發展，攜手提升我國ETF市場的國際競爭力。

證交所董事長林修銘於開場致詞表示，隨著2024年底正式開放主動式ETF及被動式多資產ETF，我國ETF市場已由過往以被動式商品為主，逐步朝向策略更加多元、產品結構更趨完整的新發展階段。

證交所基於引導市場正向發展的理念，近年持續推出ETF發行與交易相關競賽及獎勵措施，激勵投信業者投入具長期價值與差異化的商品創新，同時肯定證券商在提升市場流動性、交易效率與投資人服務品質上的關鍵角色。

本次頒獎競賽設計涵蓋ETF發展全流程，分為「ETF發行競賽獎勵」、「ETF上市加碼獎勵暨ETF造市競賽發行人獎勵」及「ETF流動量提供者造市競賽暨貢獻獎勵」等三大獎項，針對投信業者踴躍參與ETF商品發行者，以及個別ETF交易量較活絡者頒發獎勵金，完整反映ETF自商品推出、上市推動至市場交易運作之整體成果，計有12家投信及十家證券商獲獎。

透過競賽與獎勵並行機制，證交所除表揚績優業者，亦具體回饋其對提升市場深度、流動性及交易效率的實質貢獻。

本次獲獎名單如下：一、ETF發行競賽獎勵：野村投信、富邦投信、統一投信、群益投信、台新投信。二、ETF上市加碼獎勵暨ETF造市競賽發行人獎勵：統一投信、富邦投信、台新投信、中信投信、玉山投信、群益投信、野村投信、凱基投信、貝萊德投信、摩根投信、元大投信、兆豐投信。

三、ETF流動量提供者造市競賽暨貢獻獎勵：元富證券、元大證券、群益金鼎證券（6005）、富邦證券、統一證券、永豐金證券、中信證券、凱基證券、台新證券、華南永昌證券。

ETF 市場 證券商
