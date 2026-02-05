就市論勢／低軌衛星供應鏈 題材熱

盤勢分析

台灣PMI續揚，中經院統計1月上揚至57.2，為2022年4月以來最快擴張速度，表現不俗。從產業別看，受惠AI需求暢旺，電子及光學產業領銜衝刺，製造業六大產業PMI均呈擴張態勢，可望驅動大盤類股輪動。

此外，美伊啟動談判，近日零星衝突提高不確定性，市場擔憂原油價格走升，避險情緒擠壓股市資金。台股昨（4）日發揮韌性，開低逾250點，隨即緩步上攻，終場漲94點，收在32,289點，成交量為7,046億元。

台股從上周歷史高點32,996回測月線獲支撐，強勢反彈站回5日線。價量關係來看，拉回過程中成交量萎縮，上漲時量能放大，多頭型態未受破壞，可視為漲多回檔整理。

觀察類股表現，昨日玻璃、塑膠、光電、水泥、化工等族群最強勢，漲幅在2%至7%間，權王台積電（2330）小跌0.8%，抵銷大盤漲幅，持續觀察資金是否輪動至低基期、題材性族群，如塑化、紡織、金融，如見接棒行情，可成為多頭強勁基礎。

投資建議

美國總統川普宣布下任Fed主席人選為華許後，市場檢視其過往政策主張觀點偏鷹，可能對高估值成長性資產造成重估值效果，造成科技類股短期承壓。另外，近期SpaceX向美國聯邦通訊委員會（FCC）申請部署百萬顆衛星，為AI提供算力，炒熱低軌衛星題材，相關射頻元件、相控陣列天線、通訊模組、PCB載板等關鍵領域，台廠都占有一席之地，有望吸引相關領域廠商轉向投資，例如力求轉型的面板產業。

台股在PMI強勁擴張支撐，短線雖受美利率政策預期與中東局勢波動影響，科技股面臨估值評價調整壓力。年關將屆，近期盤面波動加劇，預料投資人抱股過年意願降低，賣壓湧現，盤整震盪加劇，然而隨低軌衛星等新興題材發酵，加上低基期族群補漲，大盤多頭格局可望續航。建議採取均衡配置策略，關注轉型題材或低基期族群，在資金結構調整期間分批布局。