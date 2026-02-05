聽新聞
0:00 / 0:00

就市論勢／低軌衛星供應鏈 題材熱

經濟日報／ 第一金投信股票投資團隊

盤勢分析

台灣PMI續揚，中經院統計1月上揚至57.2，為2022年4月以來最快擴張速度，表現不俗。從產業別看，受惠AI需求暢旺，電子及光學產業領銜衝刺，製造業六大產業PMI均呈擴張態勢，可望驅動大盤類股輪動。

此外，美伊啟動談判，近日零星衝突提高不確定性，市場擔憂原油價格走升，避險情緒擠壓股市資金。台股昨（4）日發揮韌性，開低逾250點，隨即緩步上攻，終場漲94點，收在32,289點，成交量為7,046億元。

台股從上周歷史高點32,996回測月線獲支撐，強勢反彈站回5日線。價量關係來看，拉回過程中成交量萎縮，上漲時量能放大，多頭型態未受破壞，可視為漲多回檔整理。

觀察類股表現，昨日玻璃、塑膠、光電、水泥、化工等族群最強勢，漲幅在2%至7%間，權王台積電（2330）小跌0.8%，抵銷大盤漲幅，持續觀察資金是否輪動至低基期、題材性族群，如塑化、紡織、金融，如見接棒行情，可成為多頭強勁基礎。

投資建議

美國總統川普宣布下任Fed主席人選為華許後，市場檢視其過往政策主張觀點偏鷹，可能對高估值成長性資產造成重估值效果，造成科技類股短期承壓。另外，近期SpaceX向美國聯邦通訊委員會（FCC）申請部署百萬顆衛星，為AI提供算力，炒熱低軌衛星題材，相關射頻元件、相控陣列天線、通訊模組、PCB載板等關鍵領域，台廠都占有一席之地，有望吸引相關領域廠商轉向投資，例如力求轉型的面板產業。

台股在PMI強勁擴張支撐，短線雖受美利率政策預期與中東局勢波動影響，科技股面臨估值評價調整壓力。年關將屆，近期盤面波動加劇，預料投資人抱股過年意願降低，賣壓湧現，盤整震盪加劇，然而隨低軌衛星等新興題材發酵，加上低基期族群補漲，大盤多頭格局可望續航。建議採取均衡配置策略，關注轉型題材或低基期族群，在資金結構調整期間分批布局。

台股
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

不留職停薪了！Fed理事米蘭涉雙重任職爭議 白宮：已請辭經濟顧問

聯準會溝通將減量？華許沉默登場 專家指「少說話」利弊並存

就市論勢／半導體先進製程龍頭 長多

世界日報社論／聯準會新主席 既要應付川普又要獨立

相關新聞

同是面板股外資買賣超不同調！買超群創7.4萬張 但大賣彩晶、友達

台股4日收32,289.81點，上漲94.45點，三大法人中僅自營商賣超，外資則是買超120.66億元，統計外資買賣超個...

記憶體還是夯…族群中誰能再領先過高？外資押寶「這兩檔」

台股4日開盤後一度下跌，但盤中翻紅，終場上漲94.45點，收在32,289.81點，漲幅0.29%，成交量6,853.9...

千金規模創紀錄！台股收盤首見33千金、8檔飆上天價 精測衝達4000元

台股收復5日線，以32,289.81點收盤，上漲94.45點，千金股規模也刷新紀錄， 收盤首見33千金，其中8檔千金股收...

外資回補百億！台股上漲94點 三大法人買超157億元

台股4日開盤後一度下跌，但盤中翻紅，終場上漲94.45點，收在32,289.81點，漲幅0.29%，成交量縮小逾一千億元，僅6,85...

台股報復性反彈再攻33K 市場看好封關前有望上衝高點

台股歷經連三天拉回合計逾千點後，認錯回補與搶反彈買盤大舉點火電金權值股，激勵加權指數昨（3）日開高收高，終場勁揚571點...

就市論勢／低軌衛星供應鏈 題材熱

台灣PMI續揚，中經院統計1月上揚至57.2，為2022年4月以來最快擴張速度，表現不俗。從產業別看，受惠AI需求暢旺，電子及光學產業領銜衝刺，製造業六大產業PMI均呈擴張態勢，可望驅動大盤類股輪動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。