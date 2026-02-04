快訊

女兒遭踹頭住院…網紅「柚子醫師」控學校要求被害人道歉 校方回應

瘦瘦針爆「大規模訴訟」 美國已數千人副作用包括胰臟炎、肺栓塞

最冷時間點曝光！周末連凍3天低溫探9度 恐達寒流強度

三福化營收／1月營收4.21億元、年增20.6% 漲價、驗證頻傳佳音

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

三福化（4755）4日公布1月營收4.21億元，年增20.6%。近日已順利調漲半導體產品售價，加上TMAH回收液產品驗證進度傳佳音，法人期待，該公司首季營運將延續第4季的熱度。

法人指出，三福化經營團隊預期，今年受惠先進封裝材料、TMAH與PHBA需求強勁、出貨增加，及部分產品因需求暢旺成功漲價等因素，今年全年度營收有望年增2%-10%。

三福化首季捷報頻傳，除漲價、驗證助攻，旗下基礎、精密、新興化學品均呈向上趨勢，越南空分廠今年產能預計滿載，營收動能持續向上。

在漲價及驗證部分，法人指出，三福化半導體化學品經與客戶協商，已成功調漲價格，預計貢獻首季營收。此外，旗下TMAH回收液驗證順利，可望於本季通過晶圓代工龍頭客戶8吋廠驗證，並於下一季開始導入、放量；供應12吋廠的TMAH回收液，則預計今年年底出貨。

精密化學品部分，隨台積電（2330）AP8廠產能放大，應用於CoWoS光阻剝離劑及相關封裝用化學品需求上升，抵銷面板材料下滑對營收帶來的負面影響。法人也指出，第1季起預估將有二至四項新產品逐步貢獻營收。

產能規畫方面，在越南整體工業需求帶動下，主要以生產氣體為主的越南空分廠，產能也將在今年提高，加碼貢獻營收。

三福化去年第4季營收12.44億元，月增5.7%、年減29.2％。法人表示，基礎化學品PHBA出貨增加，TMAH工程收入認列、加上精密化學品光阻剝離劑（Stripper）出貨動能升溫，推助第4季營運。法人期待，第1季有望延續第4季營收動能。

此外，子公司三福生醫近期啟動募資、並規畫於下半年登錄興櫃，法人表示，隨三福化對三福生醫持股分額減少，有望降低三福生醫研發費用認列，將改善營業費用率。

營收 漲價
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

食藥署邊境查驗 知名早午餐「貳樓」、連鎖咖啡店「玉津」餐具出包

越南女富豪挪用8千多億元免死 還向法官討柏金包留給兒孫

錯誤分裝奪命！新進員工誤拿酸性桶裝硫化鈉 慘遭劇毒硫化氫毒死

弘塑、志聖 四檔活跳跳

相關新聞

同是面板股外資買賣超不同調！買超群創7.4萬張 但大賣彩晶、友達

台股4日收32,289.81點，上漲94.45點，三大法人中僅自營商賣超，外資則是買超120.66億元，統計外資買賣超個...

記憶體還是夯…族群中誰能再領先過高？外資押寶「這兩檔」

台股4日開盤後一度下跌，但盤中翻紅，終場上漲94.45點，收在32,289.81點，漲幅0.29%，成交量6,853.9...

千金規模創紀錄！台股收盤首見33千金、8檔飆上天價 精測衝達4000元

台股收復5日線，以32,289.81點收盤，上漲94.45點，千金股規模也刷新紀錄， 收盤首見33千金，其中8檔千金股收...

外資回補百億！台股上漲94點 三大法人買超157億元

台股4日開盤後一度下跌，但盤中翻紅，終場上漲94.45點，收在32,289.81點，漲幅0.29%，成交量縮小逾一千億元，僅6,85...

台股報復性反彈再攻33K 市場看好封關前有望上衝高點

台股歷經連三天拉回合計逾千點後，認錯回補與搶反彈買盤大舉點火電金權值股，激勵加權指數昨（3）日開高收高，終場勁揚571點...

記憶體回神！台股開低走高上揚94點 台積電收跌15元

台股4日收盤上漲94.45點，終場以32,289點作收，成交量6,853.98億元；台積電（2330）收盤價1,785元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。