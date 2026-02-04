三福化營收／1月營收4.21億元、年增20.6% 漲價、驗證頻傳佳音

三福化（4755）4日公布1月營收4.21億元，年增20.6%。近日已順利調漲半導體產品售價，加上TMAH回收液產品驗證進度傳佳音，法人期待，該公司首季營運將延續第4季的熱度。

法人指出，三福化經營團隊預期，今年受惠先進封裝材料、TMAH與PHBA需求強勁、出貨增加，及部分產品因需求暢旺成功漲價等因素，今年全年度營收有望年增2%-10%。

三福化首季捷報頻傳，除漲價、驗證助攻，旗下基礎、精密、新興化學品均呈向上趨勢，越南空分廠今年產能預計滿載，營收動能持續向上。

在漲價及驗證部分，法人指出，三福化半導體化學品經與客戶協商，已成功調漲價格，預計貢獻首季營收。此外，旗下TMAH回收液驗證順利，可望於本季通過晶圓代工龍頭客戶8吋廠驗證，並於下一季開始導入、放量；供應12吋廠的TMAH回收液，則預計今年年底出貨。

精密化學品部分，隨台積電（2330）AP8廠產能放大，應用於CoWoS光阻剝離劑及相關封裝用化學品需求上升，抵銷面板材料下滑對營收帶來的負面影響。法人也指出，第1季起預估將有二至四項新產品逐步貢獻營收。

產能規畫方面，在越南整體工業需求帶動下，主要以生產氣體為主的越南空分廠，產能也將在今年提高，加碼貢獻營收。

三福化去年第4季營收12.44億元，月增5.7%、年減29.2％。法人表示，基礎化學品PHBA出貨增加，TMAH工程收入認列、加上精密化學品光阻剝離劑（Stripper）出貨動能升溫，推助第4季營運。法人期待，第1季有望延續第4季營收動能。

此外，子公司三福生醫近期啟動募資、並規畫於下半年登錄興櫃，法人表示，隨三福化對三福生醫持股分額減少，有望降低三福生醫研發費用認列，將改善營業費用率。