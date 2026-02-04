2026響應SDGs 櫃買中心啟動年度永續行動

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
櫃買中心發起「舊衣新愛・溫暖傳遞」公益行動，總共募集到13箱舊衣物贈予伊甸基金會。圖／櫃買中心提供
櫃買中心發起「舊衣新愛・溫暖傳遞」公益行動，總共募集到13箱舊衣物贈予伊甸基金會。圖／櫃買中心提供

為倡導節能減碳與資源循環再利用，並響應聯合國永續發展目標（SDGs），櫃買中心（Taipei Exchange）於農曆年前發起「舊衣新愛・溫暖傳遞」公益行動，為今年度一系列永續活動揭開序幕。本次活動號召櫃買中心同仁捐贈二手衣物，將愛心傳遞給有需要的家庭，延續衣物使用價值，讓資源發揮更大的效益。

在櫃買中心同仁踴躍響應之下，本次活動共募集13箱二手衣物，將全數捐贈予伊甸社會福利基金會，以實際行動啟動愛心循環，透過賦予二手衣物新的使命與新主人，不僅為需要的人帶來溫暖，也進一步推廣愛物惜物、珍惜資源的永續理念，讓愛與資源持續延伸。

展望馬年，櫃買中心將持續透過一系列的永續行動，從不同面向與同仁共同實踐珍惜與守護地球資源，包括每月一次的蔬食日、將永續議題納入員工教育訓練課程，以及全面使用節能燈具與電器設備等具體措施，從日常的微小行動出發，一起為環境永續貢獻心力，攜手邁向共好未來。

櫃買中心 永續
