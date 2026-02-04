臺灣璞玉指數302檔成分股全公開 矽力、力成等半導體股也入列

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

加權股價指數屢創新高，臺灣指數公司為提供市場更多元參考資訊，編製「臺灣璞玉指數」，已於今年1月26日發布。4日公開全數成分股，包含統一（1216）、遠傳（4904）、研華（2395）等紛紛入列。

「臺灣璞玉指數」自「臺灣指數公司臺灣全市場指數」中的上市股票為選股範圍，以最近三年EPS皆為正數、最近四季EPS皆為正數、最近三年皆發放股利，以及最近三個月成交金額、成交股數、周轉率、漲幅、波動度均非屬前10%高等八個條件，篩選完全符合者，不限檔數之成分股，採自由流通市值加權計算指數。

臺灣璞玉指數訂每年4、10月利用3、9月底資料，進行成分股定期審核，發布指數係利用114年9月底資料篩選股票，選取成分股302檔，廣泛分布於31類上市產業，其中半導體業27檔、電子零組件業24檔、生技醫療業23檔、建材營造業20檔。

臺灣指數公司利用2007年4月起長期歷史資料研究，依據指數編製規則模擬成分股定期審核，進行指數回溯，累積至2025年12月報酬率為477.89%，雖不若加權指數亮麗，但觀察累積至2023年12月，超過16年的資料回測，「臺灣璞玉指數」報酬率為424.72%，優於加權指數322.32%。

進一步分析如以2007年4月起，對比加權報酬指數的一年報酬率，以超過4,000筆的每日資料計算，勝率為 54.33%，顯示在長期市場多空循環下，臺灣璞玉指數具相對優勢。

臺灣指數公司歡迎投信等金融商品發行人，參考「臺灣璞玉指數」為發想點，共同設計金融商品追蹤標的指數，發行ETF等商品，提供投資大眾有更多的指數化投資選項。

臺灣璞玉指數成分股。資料來源：臺灣指數公司
臺灣璞玉指數成分股。資料來源：臺灣指數公司
臺灣璞玉指數成分股。資料來源：臺灣指數公司
臺灣璞玉指數成分股。資料來源：臺灣指數公司
臺灣璞玉指數成分股。資料來源：臺灣指數公司
臺灣璞玉指數成分股。資料來源：臺灣指數公司
臺灣璞玉指數成分股。資料來源：臺灣指數公司
臺灣璞玉指數成分股。資料來源：臺灣指數公司

