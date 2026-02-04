同是面板股外資買賣超不同調！買超群創7.4萬張 但大賣彩晶、友達

台股4日收32,289.81點，上漲94.45點，三大法人中僅自營商賣超，外資則是買超120.66億元，統計外資買賣超個股發現，單日買超及賣超第一名都是面板股，買超群創（3481）達74,219張，但卻賣超彩晶（6116）40,445張，友達（2409）也遭外資賣超18,065張。

台股4日盤中一度下跌至31,942.28點，開盤後近1小時，指數拉升翻紅，高點曾達32,380點，終場收32,289.81點，三大法人買超157.78億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超120.66億元，投信買超53.82億元，自營商賣超（合計）16.7億元，其中自營商（自行買賣）買超11.18億元，自營商（避險）賣超27.87億元。

盤面上， 記憶體再成焦點，原先因受長鑫存儲（CXMT）以遠低於市場價格銷售DDR4的謠言干擾，造成股價重挫，但外資最新報告認為，相關報導內容並不正確，記憶體出現強彈，力積電（6770）攻上漲停板，旺宏（2337）、南亞科（2408）上漲逾6%。

友達提出「前瞻輕薄可透光低軌道衛星陣列天線模組開發計畫」，加入低軌衛星概念股，股價漲停鎖死，收15.15元，群創也跟進漲停；低軌衛星繼續百花齊放，昇達科（3491）領軍上攻，收1,380元，漲幅逾7%，再創新高價，燿華（2367）、耀登（3138）、兆赫（2485）、敬鵬（2355）等亮燈漲停。