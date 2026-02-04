MSCI 季度調整 法人預估台股權重小幅調升

MSCI 季度調整預計在台北時間2月11日凌晨公布結果，2月26 日尾盤生效，1月台灣加權指數上漲10.7%，MSCI台灣指數上漲11.3%，表現居前段，統一投顧研究部預估，這次季度調整，台股權重小幅調升。

統一投顧表示，回顧2026年1月各國股市的表現，亞太地區以南韓指數上漲24%，表現最亮眼；巴西指數上漲12.6%漲幅排名第二；台灣加權指數上漲10.7%、櫃買指數上漲8.9%，表現位居前段；在MSCI各國指數中，1月新興市場各國指數多數上揚，MSCI台灣指數上漲11.3%，優於MSCI新興市場指數上漲8.8%，表現相對強勢。

觀察MSCI新興市場指數統計至1月底的權重變化，AI浪潮帶動台灣科技股大漲，台積電（2330）衝破1,800元，連帶加權指數持續震盪走揚，在1月底站上32,000點大關，MSCI新興市場台灣權重衝高至21.06%，超越中國大陸，位居MSCI新興市場最大成分國家。

統計2026年1月新興新場各國指數表現，台灣加權指數上漲10.7%%、MSCI台灣指數上漲11.3%，台股表現在新興市場各國中位居前段，今年MSCI對於中國A股納入因子維持20%，暫無提升中國A股在MSCI新興市場權重的計畫，權重回歸以各國指數表現、國家重要性做評斷基準。

統一投顧認為，考量台灣加權指數及MSCI台灣指數表現居前段，預估於此次季度調整，台股權重小幅調升。