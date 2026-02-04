MSCI 季度調整 南亞科、華邦電納入成分股機率高

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

MSCI 季度調整預計在台北時間2月11日凌晨公布結果，並於2月26 日尾盤生效，統一投顧研究部根據近一季台股表現、個股的自由流通率(Free Floating)與市值排名的變動，提出MSCI季度調整展望與預測，南亞科（2408）、華邦電（2344）納入MSCI成分股機率高，豐泰（9910）、正新（2105）市值排名落後，需提防遭移除的風險。

統一投顧表示，回顧至2026年2月2日個股的表現，市值排名居前100名，自由流通比率高，且尚未納入MSCI成分股的個股有：南亞科、鴻勁（7769）、華邦電、群聯（8299）、台塑化（6505）、力積電（6770）、南電（8046）、旺矽（6223）、文曄（3036）、華通（2313）、健鼎（3044）、力成（6239）、華新（1605）、旺宏（2337）、漢唐（2404）等。

統一投顧認為，台塑化因剛剔除成分股不列入考慮範圍、鴻勁剛上市不久不列入考慮範圍；考量市值變化及落後成分股抽換，南亞科市值排名跳升至11名、華邦電市值排名跳升至20名，估計在此次的季度調整中納入成分股的機會較高。

統一投顧說，觀察市值排名落後的個股，豐泰、正新排名分別為124名及119名，市值排名落後，且外資持股比率降至20%以下，需提防有遭到移除的風險。

