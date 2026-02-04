快訊

不受總預算卡關影響…軍公教年終獎金2月6日入帳 最高可領2.5個月

高雄豪宅慘！2025年預售一戶都沒賣出 7、8字頭成回憶

ABF上行循環可能超過30個月 美系券商升景碩評等、升欣興、南電目標

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美系券商觀察ABF供需自2025年下半年有了變化，券商預估在2026年下半年供給缺口達10%、2027年21%、2028年42%。再加上T-glass短缺、貴金屬上漲，券商預估本輪上行循環可能延續至2028下半年，長於上一輪（2000-2002年）的30個月。且仍無法有效利用低階產能來滿足AI帶來的需求。

價的部分，券商預期今年第1季季漲3–5%，其後每季約調漲10%，並於明年進一步加速。綜上，券商調升景碩（3189）評等，調高欣興（3037）、南電（8046）獲利預估，同步升目標價。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

光通訊、PCB族群各擁題材 吸引買盤追捧

光聯1月合併營收月增3.7% 南電減5.1%

欣興、南電 權證認購閃亮

欣興、景碩 四檔馬力強

相關新聞

千金規模創紀錄！台股收盤首見33千金、8檔飆上天價 精測衝達4000元

台股收復5日線，以32,289.81點收盤，上漲94.45點，千金股規模也刷新紀錄， 收盤首見33千金，其中8檔千金股收...

外資回補百億！台股上漲94點 三大法人買超157億元

台股4日開盤後一度下跌，但盤中翻紅，終場上漲94.45點，收在32,289.81點，漲幅0.29%，成交量縮小逾一千億元，僅6,85...

台股報復性反彈再攻33K 市場看好封關前有望上衝高點

台股歷經連三天拉回合計逾千點後，認錯回補與搶反彈買盤大舉點火電金權值股，激勵加權指數昨（3）日開高收高，終場勁揚571點...

記憶體回神！台股開低走高上揚94點 台積電收跌15元

台股4日收盤上漲94.45點，終場以32,289點作收，成交量6,853.98億元；台積電（2330）收盤價1,785元...

黃仁勳稱台積電要「非常努力工作」特化供應鏈動了、永光帶量漲停

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1月31日宴請供應鏈夥伴高層，表示，台積電（2330）今年必須要非常努力工作，因為輝達需...

日本同業 IBIDEN 股價跳水免驚 欣興、景碩、臻鼎基本面護身逆勢走高

日本載板廠商揖斐電（IBIDEN）股價今日跳水，一度大跌超過15%，引發關注，不過法人分析，日本載板廠應用結構和台廠差異...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。