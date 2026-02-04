ABF上行循環可能超過30個月 美系券商升景碩評等、升欣興、南電目標

美系券商觀察ABF供需自2025年下半年有了變化，券商預估在2026年下半年供給缺口達10%、2027年21%、2028年42%。再加上T-glass短缺、貴金屬上漲，券商預估本輪上行循環可能延續至2028下半年，長於上一輪（2000-2002年）的30個月。且仍無法有效利用低階產能來滿足AI帶來的需求。

價的部分，券商預期今年第1季季漲3–5%，其後每季約調漲10%，並於明年進一步加速。綜上，券商調升景碩（3189）評等，調高欣興（3037）、南電（8046）獲利預估，同步升目標價。