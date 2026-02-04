台灣指數公司「臺灣璞玉指數」成分股分散 廣布31類產業
台股發行量加權股價指數屢創新高，臺灣指數公司為提供市場更多元參考資訊，編製臺灣指數公司臺灣璞玉指數（簡稱「臺灣璞玉指數」），已於2026年1月26日發布。
臺灣璞玉指數自臺灣指數公司臺灣全市場指數中的上市股票為選股範圍，以最近三年每股純益（EPS）皆為正數、最近四季EPS皆為正數、最近三年皆發放股利，以及最近三個月成交金額、成交股數、周轉率、漲幅、波動度均非屬前10%高等八個條件，篩選完全符合者，不限檔數之成分股，採自由流通市值加權計算指數。
臺灣璞玉指數訂每年4、10月利用3、9月底資料，進行成分股定期審核，發布指數係利用114年9月底資料篩選股票，選取成分股302檔，廣泛分布於31類上市產業，其中半導體業27檔、電子零組件業24檔、生技醫療業23檔、建材營造業20檔。
臺灣指數公司利用2007年4月起之長期歷史資料研究，依據指數編製規則模擬成分股定期審核，進行指數回溯，研究結果；累積至2025年12月報酬率為477.89%，雖不若加權指數亮麗，但觀察累積至2023年12月，超過16年的資料回測，臺灣璞玉指數報酬率為424.72%，優於加權指數322.32%。如以2007年4月起，對比加權報酬指數的一年報酬率，以超過4,000筆的每日資料計算，勝率為 54.33%，顯示在長期市場多空循環下，臺灣璞玉指數具相對優勢。
臺灣指數公司歡迎投信等金融商品發行人，參考「臺灣璞玉指數」為發想點，共同設計金融商品追蹤標的指數，發行ETF等商品，提供投資大眾有更多的指數化投資選項。
