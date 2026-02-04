快訊

不受總預算卡關影響…軍公教年終獎金2月6日入帳 最高可領2.5個月

高雄豪宅慘！2025年預售一戶都沒賣出 7、8字頭成回憶

千金規模創紀錄！台股收盤首見33千金、8檔飆上天價 精測衝達4000元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股收復5日線，以32,289.81點收盤，上漲94.45點，千金股規模也刷新紀錄，收盤首見33千金，其中8檔千金股收盤創歷史新高價。台股示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
台股收復5日線，以32,289.81點收盤，上漲94.45點，千金股規模也刷新紀錄，收盤首見33千金，其中8檔千金股收盤創歷史新高價。台股示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台股收復5日線，以32,289.81點收盤，上漲94.45點，千金股規模也刷新紀錄，收盤首見33千金，其中8檔千金股收盤創歷史新高價，2檔探針卡股穎崴（6515）及精測（6510）則是分列股后及第3名千金股，為2檔「4,000元級」股價的千金股，新代（7750 ）不僅衝上千元，收盤股價還超車致茂（2360）、雙鴻（3324），排名第31千金。

台股連續兩個交易日反攻，千金股的檔數也持續創新紀錄，4日收盤首度出現33千金盛況，其中， 股王信驊（5274）盤中一度衝達9,855元，再創歷史新高，朝萬元挺進， 可惜終場收黑， 以9,640元收盤， 未再創收盤新高，但仍高居股王寶座， 股價大幅領先。

收盤的33檔千金股中，還有一檔也曾在盤中創高，健策（3653）一度衝達3,175元， 寫歷史新高，不過，股價翻黑收在3,110元， 終止創高；統計有8檔千金股收盤都創歷史高價，包括穎崴、精測、台光電（2383）、光聖（6442）、奇鋐（3017）、昇達科（3491）、聯亞（3081）、新代等。

「4,000元級」股價的千金股有2檔，分別是股后穎崴，以4,555元收盤；排名第3名的精測，股價衝達4,000元收盤；精測股價約由1月中旬2,100元起漲，波段漲幅逾9成。

精測1月營收4.54億元，創單月新高，月增16.2%，較去年同期成長19.3%，正積極投入高頻寬、高功率測試相關業務，持續衝刺營運。

台股
