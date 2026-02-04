外資回補百億！台股上漲94點 三大法人買超157億元

台股4日開盤後一度下跌，但盤中翻紅，終場上漲94.45點，收在32,289.81點，漲幅0.29%，成交量縮小逾一千億元，僅6,853.98億元，三大法人買超157.78億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超120.66億元，投信買超53.82億元，自營商賣超（合計）16.7億元，其中自營商（自行買賣）買超11.18億元，自營商（避險）賣超27.87億元。

記憶體昨受長鑫存儲（CXMT）以遠低於市場價格銷售DDR4的謠言干擾，股價重挫，不過外資出具最新報告認為，相關報導內容並不正確。記憶體今出現強彈，力積電（6770）攻上漲停板，旺宏（2337）、南亞科（2408）、威剛（3260）上漲逾6%。

友達（2409）提出「前瞻輕薄可透光低軌道衛星陣列天線模組開發計畫」，加入低軌衛星概念股，股價漲停鎖死，收15.15元，群創（3481）也跟進漲停。低軌衛星繼續百花齊放，股王昇達科（3491）持續領軍上攻，收1,380元，漲幅逾7%，燿華（2367）、耀登（3138）、兆赫（2485）、敬鵬（2355）、宏觀（6568）、萬旭（6134）等登亮燈漲停。

PCB族群也漲勢凌厲，CCL大廠台光電（2383）挾AI與低軌衛星題材，股價漲停鎖死，收2,040元天價；景碩（3189）也衝上270.5元漲停價位，創下歷史新高，臻鼎-KY（4958）、騰輝電子-KY（6672）、聯茂（6213）、定穎投控（3715）也都漲停。另玻纖布族群也走勢強勁，建榮（5340）、德宏（5475）漲停，台玻（1802）漲逾7%。