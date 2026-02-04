快訊

陶晶瑩心疼袁惟仁名曲版稅遭「賣斷」 演藝圈這群大咖默默金援8年

國共智庫論壇後 陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊

經典賽／日本30人名單確定了！吉田正尚談參戰：抱持覺悟戰鬥

今年投資不能只有台股！00988A 最強海外主動 ETF 兩個月狂飆23%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

2026年開年以來，台股雖然表現亮眼，但投資人若將目光侷限在台灣市場，可能錯失更大的獲利機會。根據CMoney統計，有6檔主動式ETF近兩個月的表現相當驚人，其中，主動統一全球創新（00988A）以23.12%的漲幅居冠，不僅大幅領先台股加權指數的15.83%，更遠勝NASDAQ指數同期下跌1.06%的表現，充分展現00988A全球布局的優勢。

在這波主動式ETF競賽中，主動統一全球創新漲幅唯一超過2成，主動野村台灣50（00985A）和主動統一台股增長（00981A）分別繳出19.75%和18.19%的漲幅，也都跑贏台股大盤。專業經理人能即時調整持股、掌握市場輪動，所以繳出超額報酬，也展現主動式管理在波動市場中的優勢。

統一00988A在4日續漲0.83%，收在12.09元改寫掛牌新高。觀察00988A前十大持股，記憶體及光通訊領域的權重就超過20%，包括記憶體方面的美光、SanDisk（SNDK），及光通訊方面的Lumentum、中際旭創。此外，前十大持股中還有科技巨頭輝達（NVIDIA）、Google（Alphabet），及能源族群的西門子能源、國防航太的萊茵金屬等也有布局。

ETF專家表示，AI發展是全球性的，在享受台股成長的同時，也可透過海外主動式ETF參與全球創新題材的爆發力。以今年主動式ETF績效王00988A為例，投資人只需準備約1.2萬元，就能成為全球最熱門三大題材——記憶體、光通訊、電力族群的股東。相較於直接投資海外個股需要龐大資金，主動式ETF大幅降低參與門檻，讓小資族也能輕鬆搭上全球創新科技的順風車。

ETF 台股
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

4個月台股狂賺15％想「棄美保台」！美股反由盈轉虧…網：太早下定論

連3年漲20％馬年還能衝？護國「群山」成形…009803五因子兼顧市值動能

過年紅包別急著花掉！009803近6個月報酬飆31％…「五大因子」抓出台股AI動能

美股科技巨頭走跌 台股早盤下挫逾200點、台積電開盤下跌15元

相關新聞

外資回補百億！台股上漲94點 三大法人買超157億元

台股4日開低，盤中翻紅，終場上漲94.45點，收在32,289.81點，漲幅0.29%，成交量縮小逾一千億元，僅6,85...

台股報復性反彈再攻33K 市場看好封關前有望上衝高點

台股歷經連三天拉回合計逾千點後，認錯回補與搶反彈買盤大舉點火電金權值股，激勵加權指數昨（3）日開高收高，終場勁揚571點...

記憶體回神！台股開低走高上揚94點 台積電收跌15元

台股4日收盤上漲94.45點，終場以32,289點作收，成交量6,853.98億元；台積電（2330）收盤價1,785元...

黃仁勳稱台積電要「非常努力工作」特化供應鏈動了、永光帶量漲停

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1月31日宴請供應鏈夥伴高層，表示，台積電（2330）今年必須要非常努力工作，因為輝達需...

日本同業 IBIDEN 股價跳水免驚 欣興、景碩、臻鼎基本面護身逆勢走高

日本載板廠商揖斐電（IBIDEN）股價今日跳水，一度大跌超過15%，引發關注，不過法人分析，日本載板廠應用結構和台廠差異...

卡位搶賺年後紅包！00934、00961年化配息超越7%

農曆年將至台股迎接紅包行情活水，對於追求穩定現金流的投資人而言，2月底即將除息的月配型ETF成為市場焦點。據統計，預計於...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。