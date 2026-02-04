今年投資不能只有台股！00988A 最強海外主動 ETF 兩個月狂飆23%

2026年開年以來，台股雖然表現亮眼，但投資人若將目光侷限在台灣市場，可能錯失更大的獲利機會。根據CMoney統計，有6檔主動式ETF近兩個月的表現相當驚人，其中，主動統一全球創新（00988A）以23.12%的漲幅居冠，不僅大幅領先台股加權指數的15.83%，更遠勝NASDAQ指數同期下跌1.06%的表現，充分展現00988A全球布局的優勢。

在這波主動式ETF競賽中，主動統一全球創新漲幅唯一超過2成，主動野村台灣50（00985A）和主動統一台股增長（00981A）分別繳出19.75%和18.19%的漲幅，也都跑贏台股大盤。專業經理人能即時調整持股、掌握市場輪動，所以繳出超額報酬，也展現主動式管理在波動市場中的優勢。

統一00988A在4日續漲0.83%，收在12.09元改寫掛牌新高。觀察00988A前十大持股，記憶體及光通訊領域的權重就超過20%，包括記憶體方面的美光、SanDisk（SNDK），及光通訊方面的Lumentum、中際旭創。此外，前十大持股中還有科技巨頭輝達（NVIDIA）、Google（Alphabet），及能源族群的西門子能源、國防航太的萊茵金屬等也有布局。

ETF專家表示，AI發展是全球性的，在享受台股成長的同時，也可透過海外主動式ETF參與全球創新題材的爆發力。以今年主動式ETF績效王00988A為例，投資人只需準備約1.2萬元，就能成為全球最熱門三大題材——記憶體、光通訊、電力族群的股東。相較於直接投資海外個股需要龐大資金，主動式ETF大幅降低參與門檻，讓小資族也能輕鬆搭上全球創新科技的順風車。