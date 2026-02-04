Space X 規畫發射上百萬顆衛星 法人點名兩檔供應鏈受惠

SpaceX傳出向美國聯邦通訊委員會（FCC）提出申請，計畫部署100萬顆衛星，組成一個具備強大計算能力的星座，跨足太空AI資料中心領域，法人點名，昇達科（3491）、華通（2313）等兩檔台灣供應鏈可望受惠。

金控旗下投顧法人指出，Space X計畫為全球數十億用戶提供大規模AI推理與資料中心應用，衛星軌道高度分布在500至2,000公里，在太陽同步軌道上，衛星有超過99%時間接觸陽光，達到近乎持續且無限的電力供應。

至於通訊系統主要依賴高頻寬光學鏈路進行數據傳輸，並與現有Starlink星座聯網，將流量傳回地面站，亦使用毫米波作為備援通訊，仰賴如Starship完全可重複使用的發射載具。

由於無需依賴地面電網、免除土地破壞且運作維護成本極低，Space X預測在幾年內，太空將是生成式AI計算成本最低的地方。

法人認為，隨地表AI資料中心能源成本不斷攀升，相對而言，軌道資料中心將是滿足AI運算能力日益增長需求的最有效方式，要實現此一目標所需100 萬顆的低軌衛星建置，有賴利用更強大的最新第三代星艦支持。

根據Space X規畫，新版第三代星艦將可同時回收助推器及太空船，且運載能力超過100噸，預計2026年底前有望實現完全重複使用，屆時發射單位成本將大幅下降，由每公斤數千美元降至數百美元，進而帶動未來衛星部署量激增，衛星製造規模化與效能提升也降低整體建網門檻。

法人表示，因應建立環繞地球的軌道資料中心網路計劃，100萬顆目標量相對先前Starlink規畫的4.2 萬顆，遠遠大上23.8 倍，同時推升及加速低軌衛星未來潛在市場規模，配合第三代星艦發射成本下降，加速未來發射數量達成及產業應用發展，有助未來供應鏈評價上修空間。