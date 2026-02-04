Lumentum 財報大好 光環應聲漲停
美國光通訊大廠Lumentum 3日公布財報，營收及獲利皆優於預期，公布後股價漲逾10%，帶動台股相關供應鏈反應，光環（3234）及環宇-KY（4991）皆用不到半個小時便漲停鎖死，光環漲停價格60.6元，上漲5.5元，漲幅9.98%，成交量控制在3,090張；而環宇-KY則是再創股價新高，漲停價格265.5元，上漲24元，漲幅9.93%，成交量17,401張。
根據Lumentum財報顯示，光通訊目前主要動能來自於收發器、OCP及CPO等產品，CPO目前以scale-out為主流，scale-up產品預計將在2027年末出現。法人認為，光通訊上游材料供需缺口仍持續擴大，需求急速攀升，同時隨著規格逐漸升級，產品單價及毛利皆會持續成長，價量齊揚下，光通訊族群的獲利將會有爆發性成長。
