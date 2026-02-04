快訊

辜仲諒直言「輸日本沒關係、韓國也這樣想」 出庭為經典賽盼解除出境

好市多烤雞出事了！標示「無防腐劑」涉誤導 美消費者擬提集體訴訟

發完好人卡也沒斷？被爆熱戀回王心凌豪宅 吳克群經紀人回應了

記憶體回神！台股開低走高上揚94點 台積電收跌15元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。圖/本報資料照片
台股。圖/本報資料照片

台股4日收盤上漲94.45點，終場以32,289點作收，成交量6,853.98億元；台積電（2330）收盤價1,785元，下跌15元，漲幅0.83%。

今日成交金額大且走高為：欣興（3037）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）、華通（2313）、景碩（3189）、奇鋐（3017）、台光電（2383）及臻鼎-KY（4958）；成交金額大且疲軟者則為：創意（3443）、世界（5347）、旺矽（6223）、緯穎（6669）、貿聯-KY（3665）、華東（8110）、矽力*-KY（6415）、川湖（2059）及創見（2451）。

第一金投顧表示，記憶體類股今日回溫，指數續上攻，32,000 點之上，均線維持多頭排列且發散，20日均線上升給予短線低檔支撐力道；日KD 指標雖是交叉向下後延伸，但開口縮小，類股維持輪動，多方格局不變。隨著AI應用資料運算及傳輸量更大，應用更加成熟，在雲端服務供應商持續加大資本支出情況下，相關供應鏈將持續受惠；中長期而言，以AI伺服器規格升級受惠的零組件廠相對受到關注。逢低留意介入機會，包括 IC 設計、PC/NB/Server 組裝、光通訊；IC設計主要看ASIC族群，CSP業者自研 AI晶片，ASIC廠商將受惠，還有手機晶片IC、PC周邊IC也有間接受惠AI終端裝置換機潮及規格提升；光通訊由於AI伺服器要求傳輸速率高，規格提升也將帶動產業成長。

傳產股短線則可留意資金匯聚例如玻璃陶瓷、塑膠等表現強勁之族群。短線可留意盤面較強的各族群，或接下來營收亮眼等類股。

AI 短線
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

力積電亮燈漲停鎖死 記憶體回溫帶動、後市緊盯賣廠與美光合作進度

4個月台股狂賺15％想「棄美保台」！美股反由盈轉虧…網：太早下定論

連3年漲20％馬年還能衝？護國「群山」成形…009803五因子兼顧市值動能

台股上看3萬9！記憶體跌停反而要買？杜金龍曝「主升段」操作策略

相關新聞

記憶體回神！台股開低走高上揚94點 台積電收跌15元

台股4日收盤上漲94.45點，終場以32,289點作收，成交量6,853.98億元；台積電（2330）收盤價1,785元...

台股報復性反彈再攻33K 市場看好封關前有望上衝高點

台股歷經連三天拉回合計逾千點後，認錯回補與搶反彈買盤大舉點火電金權值股，激勵加權指數昨（3）日開高收高，終場勁揚571點...

黃仁勳稱台積電要「非常努力工作」特化供應鏈動了、永光帶量漲停

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1月31日宴請供應鏈夥伴高層，表示，台積電（2330）今年必須要非常努力工作，因為輝達需...

日本同業 IBIDEN 股價跳水免驚 欣興、景碩、臻鼎基本面護身逆勢走高

日本載板廠商揖斐電（IBIDEN）股價今日跳水，一度大跌超過15%，引發關注，不過法人分析，日本載板廠應用結構和台廠差異...

卡位搶賺年後紅包！00934、00961年化配息超越7%

農曆年將至台股迎接紅包行情活水，對於追求穩定現金流的投資人而言，2月底即將除息的月配型ETF成為市場焦點。據統計，預計於...

美股科技巨頭走跌 台股早盤下挫逾200點、台積電開盤下跌15元

美股四大指數昨夜全面回落，費半指數跌2.07%相對傷重，輝達、美光、艾司摩爾、甲骨文等科技要角紛紛走弱，台積電（2330...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。