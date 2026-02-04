記憶體回神！台股開低走高上揚94點 台積電收跌15元

台股4日收盤上漲94.45點，終場以32,289點作收，成交量6,853.98億元；台積電（2330）收盤價1,785元，下跌15元，漲幅0.83%。

今日成交金額大且走高為：欣興（3037）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）、華通（2313）、景碩（3189）、奇鋐（3017）、台光電（2383）及臻鼎-KY（4958）；成交金額大且疲軟者則為：創意（3443）、世界（5347）、旺矽（6223）、緯穎（6669）、貿聯-KY（3665）、華東（8110）、矽力*-KY（6415）、川湖（2059）及創見（2451）。

第一金投顧表示，記憶體類股今日回溫，指數續上攻，32,000 點之上，均線維持多頭排列且發散，20日均線上升給予短線低檔支撐力道；日KD 指標雖是交叉向下後延伸，但開口縮小，類股維持輪動，多方格局不變。隨著AI應用資料運算及傳輸量更大，應用更加成熟，在雲端服務供應商持續加大資本支出情況下，相關供應鏈將持續受惠；中長期而言，以AI伺服器規格升級受惠的零組件廠相對受到關注。逢低留意介入機會，包括 IC 設計、PC/NB/Server 組裝、光通訊；IC設計主要看ASIC族群，CSP業者自研 AI晶片，ASIC廠商將受惠，還有手機晶片IC、PC周邊IC也有間接受惠AI終端裝置換機潮及規格提升；光通訊由於AI伺服器要求傳輸速率高，規格提升也將帶動產業成長。

傳產股短線則可留意資金匯聚例如玻璃陶瓷、塑膠等表現強勁之族群。短線可留意盤面較強的各族群，或接下來營收亮眼等類股。