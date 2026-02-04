台股開低走高展現強韌氣勢 法人：封關倒數 指數回歸攻擊型態

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美股四大指數3日全數收黑，以費半指數下跌2.0%最重。不過台股4日展現強韌氣勢，開低走高，盤中最高上漲178點至32,373點。台積電（2330）盤中最高上漲5元至1,805元，但多數時間在盤下震盪。

永豐期貨指出，昨日屬於典型的技術性修正告一段落後的反彈，先前漲幅過快導致短線乖離擴大，市場自然需要把過熱降溫，而先前報告反覆提及10–20日線區間會止穩，也再次驗證看法，至於外界把之前急跌歸因於聯準會主席提名人華許的說法，應是「事後找理由」居多，因為人事與政策風向若真構成趨勢性衝擊，理應在預期形成時就逐步反映，市場不會等到乖離已經過大、技術面本就需要修正時才突然把同一件事當作唯一解釋，修正本來就會發生，媒體與市場情緒只是需要一個易懂的標籤來合理化波動。

永豐期貨表示，接下來距離封關僅剩數日，盤勢重點會從「是否止穩」轉為「是否能沿著均線重新抬升」，封關前行情通常會偏向震盪走高，因為時間因素會推升作帳、回補與風險部位調整的需求，操作上可把策略聚焦在兩件事：第一，支撐以10–20日線與前低區作為風險控管依據，跌破則代表修正未完需降低槓桿與曝險；第二，上方目標以短線前高與整數關卡為優先，若量能跟上且攻擊結構完整，重回33,000點屬於合理的波段延伸目標，但若量能無法延續、只靠急彈回補推升，則33,000點附近更容易先出現震盪與獲利了結，不過整理仍應偏多看待封關前走勢。

市場 期貨 短線
