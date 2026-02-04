黃仁勳稱台積電要「非常努力工作」特化供應鏈動了、永光帶量漲停

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1月31日宴請供應鏈夥伴高層，表示，台積電（2330）今年必須要非常努力工作，因為輝達需要很多晶圓，且預期未來十年台積電的產能可能會成長超過100%。台積電相關供應鏈同受惠，其中化學族群表現強勢，永光（1711）、三晃（1721）股價亮燈漲停。

黃仁勳強調，台積電非常努力，但今年輝達需求量很大，所以需要大量產能。光是為了應付輝達的需求，台積電的產能就必須翻倍。

台積電並未停止在台灣擴廠的腳步，國發會主委葉俊顯表示，目前台積電在台灣已經有41座廠，未來約有九座新廠規劃落腳台灣，擴產維持國外、台灣1：3的節奏。台積電2奈米、3奈米投產、擴廠，同時在地供應鏈效應繼續發酵，特化相關供應鏈受惠。

永光12月營收6.6億元，月增11.9%，年減8.91%，為連續兩個月月增；去年全年合併營收75.68億元，年減7.3%，其中電子化學品18.21億元，逆勢年增7％，營收占比突破24%。

永光日前表示，今年受關稅等因素影響拖累需求，但相對看好電子化學品需求成長。在半導體前段製程化學品部分，因日系大廠積極尋求在地代工夥伴，去年下半年以來，該公司國際代工業務持續成長。.今年預計有新產線完工，主要生產光阻產品，正與客戶洽談後續訂單規劃。

永光除在半導體特用化學品代工業務持續成長，應用於先進封裝的感光型聚亞醯胺（PSPI）產品也送交大客戶驗證，據悉，永光為少數能供應該產品的台廠。

三晃近年開始布局應用於CCL與PCB的阻燃劑及其他電子化學品，傳出其應用於M9以上銅箔基板材料，已進入驗證階段。另外，三晃與客戶合作開發應用於CCL的改質BMI，品質已驗證合格、預計今年量產。

此外，為滿足高階CCL耐熱性能，三晃也開發出新型DOPO衍生物阻燃劑現已進入客戶驗證階段。

永光今爆量大漲至漲停板23.9元，一舉收復月線大關，成交量逾6萬張，漲停排隊買單超過1萬張；三晃也漲停鎖死至18.35元。