AI 載板爆發！景碩強攻漲停創天價 欣興、南電聯袂突破400元大關

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股4日雖受台積電（2330）疲軟壓盤，導致大盤高低震盪逾430點，但載板三雄卻剽悍強攻。盤中景碩（3189）放量強攻漲停270.5元，不僅股價直衝歷史新高，更帶動欣興（3037）與南電（8046）同步勁揚。欣興盤中首度突破400元大關，寫下401元歷史天價；南電也不甘示弱叩關410元。惟景碩、欣興創高後反壓增強，股價漲幅略見收斂。

其中，景碩2025年全年合併營收達393.51億元，年增28.87％，改寫歷史次高；營業利益26.69億元，年增近1.43倍；歸屬母公司稅後淨利15.95億元，年增達31.64倍，每股盈餘3.51元，改寫近3年新高。第4季毛利率回升至22.14％、營益率升至8.52％，反映高階ABF載板受惠顯示卡及伺服器平台需求帶動稼動率提升。

景碩董事會已通過盈餘分派，每股現金股利1.75元，改寫近3年新高，但配發率降至49.86％，主要因前兩年超額配息；股東常會將於5月27日召開。為擴充產能，公司公告新增專案資本支出預算約235億元，累計含去年底新增計畫達267.55億元，用於楊梅六廠ABF載板產能擴張。

載板族群受惠AI、GPU、ASIC及高階網通晶片需求激增，高階ABF載板供不應求，近期日本半導體材料大廠Resonac也傳出調漲CCL與PP價格，法人認為成本可望轉嫁給下游客戶，進一步支撐景碩及其他載板廠營運成長。

整體而言，載板三雄逆勢上攻反映市場對AI及高階晶片需求前景樂觀。法人指出，載板族群身為AI基礎建設的關鍵耗材，在台積電等代工廠先進封裝產能持續開出下，載板的消耗量將同步激增。短期景碩與欣興受高階ABF載板需求旺盛及資本支出擴張加持，營運動能明確，南電亦在車用與高階應用市場具長線成長想像空間，載板族群仍是電子產業焦點之一。

景碩 欣興
