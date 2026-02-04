日本同業 IBIDEN 股價跳水免驚 欣興、景碩、臻鼎基本面護身逆勢走高

日本載板廠商揖斐電（IBIDEN）股價今日跳水，一度大跌超過15%，引發關注，不過法人分析，日本載板廠應用結構和台廠差異頗大，且AI客戶群高階訂單近年已外溢台廠。台廠龍頭與AI重要夥伴載板廠欣興（3037）與景碩（3189）、臻鼎（4958）等皆有基本面護身，激勵股價逆勢走高，景碩並攻上漲停270.5元，欣興一度躍居400元以上，南電（8046）股價在同業中最高、盤中則已來到410元。PCB龍頭臻鼎近年積極跨足載板今日股價也數度漲停。

業界分析，日本載板廠商IBIDEN主要應用在PC與英特爾相關供應鏈，近年積極配合高階AI伺服器出貨，不過受限於產能，高階AI伺服器應用訂單已外溢至台廠，近年欣興技術也持續追趕日廠，景碩方面也有長期配合AI伺服器大廠的優勢與產能可靈活調度。

IBIDEN最新財報展望顯示，通用伺服器與PC乃至網通應用表現低於預期，AI應用表現符合預期，全年財測並未上修不過下修電子事業預估，法人分析主要來自PC市況受記憶體價格高漲衝擊需求等，不過高階AI方面需求仍穩，但高階AI應用不能彌補該公司主力PC應用端的情況，該公司因應市況正積極拉高AI比重且宣布5,000億日圓大擴廠搶市，後續發展備受關注。

不過早在日本同業大動作擴產之前，台灣載板廠商欣興、景碩皆已宣布2026年資本支出，其中景碩更因為訂單滿手大舉上修2026年資本支出備受市場關注，也讓外界認為在欣興產能緊繃之際，景碩也持續扮演AI供應鏈關鍵角色。載板廠商景碩1月30日已公告去年每股稅後純益EPS為3.51元，並預計配息1.75元，同時大手筆拍板235億元資本支出。景碩並預計5月27日召開股東常會，由於景碩已為100%純載板廠，該筆投資被視為暫居載板同業之冠。

欣興先前則公告，先前董事會決議通過將2026年資本預算由約新台幣194億元，再增加約新台幣60億元，增加後總金額約為新台幣254億元；並通過2027年進機之長交期設備採購訂單金額約新台幣25億元。不過法人分析，欣興資本支出當中部分用於高階HDI與PCB升級優化，預期並非100%載板投資，預估景碩若100%載板投資將為同業目前最大手筆。

PCB龍頭臻鼎方面，董事長沈慶芳先前曾在法說會上提到，因應AI應用訂單成長公司積極投資，臻鼎規劃提高2025-2026兩年每年資本支出金額至新台幣300億以上，合計兩年將可望超過600億元，其中近 50%資本支出將用於擴大高階 HDI 和 HLC 產能，以掌握相關產品成長契機。